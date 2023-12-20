تدريب 200 معلم وطالب لصناعة محتوى تعليمي مبتكر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد برنامج صناع المعرفة لتدريب 100 طالب و100 معلم بهدف صناعة 5 آلاف محتوى تعليمي مبتكر.

وأوضحت المؤسسة أن برنامج «صناع المعرفة» يهدف إلى إعداد نخبة من المعلمين والطلبة إعلامياً وتدريبهم على صناعه محتوى تعليمي بأساليب مبتكرة لنشره على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي تحويل المواد العلمية إلي محتوى ترفيهي يدعم الثقافة والمعارف العامة.

ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على محاور تغطي جميع جوانب إعداد المحتوى التعليمي وتشمل، السرد القصصي وإعداد نصوص مكتوبة بشكل مبتكر، بالإضافة إلي تصوير وإنتاج مقاطع فيديو تتناسب مع منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية نشر المحتوى واختيار المنصات المناسبة لكل محتوى، فضلاً عن أساسيات تحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي.

ويستهدف البرنامج إعداد 5 آلاف محتوى تعليمي هادف للطلبة والمعلمين ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ويأمل القائمون على البرنامج اختيار مجموعة من المشاركين للانضمام إلى فريق صناع المحتوى في أكاديمية الإعلام الجديد.

وأكدت عناصر تربوية ترغب بالمشاركة في هذا البرنامج أن الاستفادة من قدرات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي في إعداد ونشر المحتوى التعليمي الابتكاري أداة قوية لتحقيق تحول حقيقي في عملية التعلم وتعزيز جودة التعليم.

ولفتوا إلى أن تدريب المعلمين والطلاب على صناعة محتوى تعليمي مبتكر يعزز التفاعل والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية، كما يمكنهم من استخدام الصور والفيديوهات والرسوم التوضيحية والألعاب التعليمية وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل المفاهيم وتوضيح الأفكار بطرق مبتكرة وشيقة.

ولفتوا إلى أن المحتوى التعليمي المبتكر المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يصل إلى جمهور أوسع خارج الحجرات الصفية التقليدية، يمكن للمعلمين والطلاب أن يشاركوا محتواهم التعليمي المبتكر مع المجتمع المحلي والعالمي، مما يعزز الوعي ويساهم في نشر المعرفة والثقافة، وبالتالي، يصبح للمعلمين والطلاب دور نشط في خلق المحتوى التعليمي وتحديد الموضوعات التي يرغبون في التركيز عليها ونشرها.

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