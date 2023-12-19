«مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم» تطلق البرنامج الشتوي للموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية انطلاق البرنامج الشتوي للموهوبين 2023 من 11 وحتى 21 ديسمبر الجاري، ويستهدف الطلاب في الفئة العمرية من 11 وحتى 17 عاماً. ويهدف البرنامج الذي يتضمن العديد من الفعاليات وورش العمل والأنشطة إلى صقل مهارات الطلاب واكتساب مهارات جديدة، ويأتي متوافقاً مع معايير التعليم في القرن 21 ومنحى «ستيم».

ويتضمن البرنامج الشتوي برنامج «التكنولوجيا والإنسان» ويستهدف الفئة العمرية من 10 وحتى 13 عاماً، وسيقوم فيه الطلاب باستخدام التكنولوجيا لفهم الجسم البشري عبر إنشاء مشروعات تجمع بين البيولوجيا والتكنولوجيا مثل صحة القلب ونشاط العضلات، كما سيتم استخدام منصة (pICTOBLOX) التفاعلية لبرمجة المشروعات.

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