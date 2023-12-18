«جامعة محمد بن زايد» تناقش المستجدات والمشاريع العلمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمقر الجامعة في أبوظبي، اجتماعاً برئاسة العلامة عبدالله بن بيه رئيس المجلس، ناقش فيه أهم المستجدات، والمشاريع العلمية التي من شأنها أن تحقق رؤية الجامعة في تحقيق الريادة في العلوم الإنسانية وتعزيز دورها كمركز إشعاع معرفي وأكاديمي عالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد بن بيه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير الفرص المعرفية المتميزة للطلبة وتمكينهم من التحصيل والبحث العلمي محلياً ودولياً، وترسيخ رسالة التسامح والتعايش في جميع البرامج التي تقدمها الجامعة.

كما تطرق إلى أهمية صناعة معيار التميز العلمي ليكون بوصلة لفعاليات الجامعة ووسيلة لتحقيق رؤيتها في جميع أعمالها وبرامجها.

وأشاد بن بيه بما قامت به الجامعة من شراكات ومشاركات محلية وعالمية خلال الأشهر الماضية.

من جهته، قدم د. خليفة الظاهري، مدير الجامعة موجزاً بأهم المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومن بينها البرامج الأكاديمية التنافسية التي طرحتها الجامعة وفق معايير مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

وأشار إلى عدد من الفعاليات النوعية التي قدمتها الجامعة للمجتمع المحلي كالبرامج التلفزيونية الثقافية والمؤتمرات العلمية، وما تقدمه لطلابها وهيئتها التدريسية على المستويين المحلي والدولي، والوفود الأكاديمية التي استقبلتها الجامعة من مختلف دول العالم، للمشاركة في مؤتمراتها وبرامجها العلمية داخل الدولة وللاطلاع على تجربة الجامعة الأكاديمية.

كما استعرض الدكتور الظاهري، البرامج الأكاديمية والمؤتمرات المجدولة التي تسعى الجامعة إلى إنجازها خلال الربع الأول من العام 2024، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وخطط التوسع الجغرافي للجامعة، والجهود المبذولة لتعزيز البحث العلمي، وآليات تنفيذ الشراكات المحلية والدولية التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة السابقة.

وقدمت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، خلال الاجتماع، ملخصاً عن المشاريع العلمية التي تم تنفيذها خلال العام الجاري وإيجازاً عن التحضيرات لمؤتمر الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي، المزمع عقده في فبراير المقبل.

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