طلبة يحولون السيارات القديمة إلى نماذج فنية بتقنية الليزر

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتحت «كلية الفنون الجميلة والتصميم» في «جامعة الشارقة»، معرض «الدقة في الحركة»، بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، في صالة متحف الشارقة للسيارات القديمة، بحضور الدكتورة نادية الحسني، عميدة الكلية، وسعيد محمد بن عاشور، المدير التنفيذي للنادي ومسؤولين آخرين.

وشارك في المعرض مجموعة من طلبة السنة الرابعة والثانية، المنتسبين إلى برامج الفنون الجميلة وتصميم الأزياء والمنسوجات والاتصال المرئي والتصوير الفوتوغرافي، وتم عرض مجموعة من أعمالهم الإبداعية، التي تضمنت تصميم نماذج لعدد من السيارات الموجودة في المتحف، بتقنية التصنيع الرقمي المقطوع بالليزر، وشاهد الحضور إبداعات بصرية للنماذج المعروضة، حيث تروي كل قطعة قصة فريدة في سرد بصري، يستعرض كيفية صنعها، والمعنى الذي تحمله، ما يجعلها تحفة فنية، وتتميز كل قطعة بسهولة الفك والتركيب، بدون أي تعقيدات تقنية. وأكدت الدكتورة نادية الحسني، أن كلية الفنون الجميلة والتصميم، تركز على تعزيز الإبداع، وتنمية الابتكار لدى الطلبة، من خلال تشجيعهم على العمل والشراكة المجتمعية، ما يساعدهم على مشاركة شغفهم مع الهيئات والمؤسسات المحلية، والتأثير والتأثر بالتفاعلات اليومية.

بدوره، قال الدكتور علي أحمد أبو الزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة: «يجسد المعرض رؤية النادي ورسالته المجتمعية، التي تسعى للمساهمة في دعم العملية التعليمية».

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