برامج «حماية» التوعوية لطلبة المدارس تخفض السلوكيات السلبية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت إحصاءات القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز «حماية» الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن ارتفاع في منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة المشاركين في برامج المركز، قابلها انخفاض ملموس في الممارسات السلبية كالتنمر والمشاجرات. جاء ذلك خلال إطلاق المركز برنامجه الشتوي الطلابي 2023 في 6 مقار تدريبية، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث يستمر البرنامج حتى 22 ديسمبر الجاري.

ووفقاً لمؤشرات تقدم المستوى السلوكي للعام الدراسي 2023 - 2024 في الفترة من سبتمبر2023 وحتى نوفمبر الماضي، كانت نسب حالات السلوك السلبي في بعض الجهات التعليمية قبل تدخل «حماية» في شهر سبتمبر 250 حالة، انخفضت في أكتوبر إلى 112 حالة بنسبة تدنٍ 22 %، وفي نوفمبر إلى 71 حالة، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 14 %، وبلغت المخالفات من الدرجة البسيطة في سبتمبر الماضي 140 مخالفة انخفضت في أكتوبر إلى 65، وفي نوفمبر إلى 45 حالة، فيما كانت حالات الدرجة الثانية المتوسطة في شهر سبتمبر 95 حالة، انخفضت إلى 39 حالة في أكتوبر، و22 حالة في نوفمبر.

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من البرنامج هو تنمية الشخصية وتهذيب السلوك، وتطوير المهارات وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى حماية الأجيال من المخاطر والسلوكيات السلبية، والعمل على صقل الشخصية لديهم، ليصبحوا قادرين على التكيف مع معطيات الواقع، والقدرة على الاعتماد على أنفسهم.

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