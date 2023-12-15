تعاون بحثي بين «تريندز» وجامعة دبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة دبي بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات المشتركة.

وقع المذكرة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي.

وتتضمن المذكرة مجالات التعاون بين الطرفين إجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستشرافية والميدانية.

كما تتضمن تبادل الخبراء والباحثين والزملاء غير المقيمين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم، وإقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة وتنظيمها.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي الرصين والجاد.

وأضاف: إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون بين «تريندز» وجامعة دبي في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتقديم مخرجات بحثية عالية الجودة.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي المشترك والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز «تريندز» سيسهم في تحقيق استراتيجية الجامعة في تمكين الكوادر من أبناء الوطن ليكونوا ضمن أسرة الجامعة من العلماء والباحثين.

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