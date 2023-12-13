جامعة سانت جورج تقدم منحة دراسية لخريجي «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، أن خريجيها من برامج بكالوريوس علوم الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة، والحاصلين على قبول لدراسة ماجستير الطب لمدة أربع سنوات بجامعة سانت جورج في غرينادا، سوف يتلقون منحة دراسية تلقائية من جامعة سانت جورج، بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، سواءً اختاروا الدراسة في حرم الجامعة في غرينادا في جزر الهند الغربية، أو في نورثمبريا في نيوكاسل في المملكة المتحدة.

كما يمكن لخريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة أيضاً، التقدم للحصول على المنحة العالمية للسلام، قبل الالتحاق ببرنامج الماجستير كمنحة إضافية، والتي عادة ما يتم منحها على أساس الحاجة.

تأتي هذه المنحة الحصرية، ضمن اتفاقية تعاون كانت الجامعة الأمريكية في الشارقة قد وقعتها مع جامعة سانت جورج في عام 2022.

وقالت الدكتورة هناء سليمان، العميد المشارك للدراسات العليا في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «إن هذه المنحة التلقائية الممنوحة لخريجي جامعتنا المسجلين في جامعة سانت جورج، شهادة واضحة على تفوق خريجينا ومهاراتهم المتميزة».

تعد جامعة سانت جورج الكاريبية مركزاً دولياً معتمداً لتعليم الطب، التي تجذب طلبة وأساتذة من أكثر من 150 دولة حول العالم إلى جزيرة غرينادا.

يدرس اليوم ثلاثة من خريجي برنامج علم الأحياء في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ماجستير الطب لمدة أربع سنوات في جامعة سانت جورج، وتطرح الجامعة الأمريكية في الشارقة برامج بكالوريوس في علم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية، وتعد خريجيها للعمل في مختلف القطاعات الوظيفية، بما في ذلك الطب والمهن المتعلقة به، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، والصحة العامة، وصحة النظم البيئية وإدارتها، والحفاظ على الحياة البرية، وعلم الأحياء البحرية، وتعليم العلوم والتدريس، والبحث الأكاديمي، وصناعة الأدوية، والعمل مع المؤسسات الحكومية، والتكنولوجيا الحيوية وغيرها الكثير.

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