المستشفى الأمريكي في دبي يحتفل بتخريج دفعة من برنامج إعداد القادة بالتعاون مع «هارفارد»

المصدر: دبي - البيان

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احتفل المستشفى الأمريكي بدبي، بتخريج دفعة من برنامج إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة هارفارد للأعمال والنشر، حيث يتضمن هذا البرنامج العديد من المقررات الأكاديمية والورش العلمية التي تساهم في تعزيز مهارات الموظفين ورفع مستوى العمل المؤسسي في مجموعة المستشفى الأمريكي بدبي.

ويهدف برنامج إعداد القادة الذي تم تصميمه بالتعاون بين المستشفى الأمريكي في دبي ومؤسسة هارفارد للأعمال والنشر، إلى تعزيز قدرة منتسبيه الذين يزيد عددهم عن الخمسون موظفاً، وتطوير مهارات القيادة المؤسسية لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة داخل المنشأة.

كما وتعددت مجالات خريجي البرنامج، لتشمل الموظفين الإداريين وأطباء من مختلف التخصصات والكادر التمريضي، لتعزيز مهاراتهم وتهيئتهم للقيادة المؤسسية المستقبلية، ومنحهم الدعم العلمي والتقني الذي يحتاجونه لمواجهة التغيرات والتحديات التي قد تواجههم في المجال المهني.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي بدبي: نهنئ جميع الخريجين اليوم، الذين تلقوا التعليم والتدريب على يد أفضل الأكاديميين في العالم، حيث تعد مؤسسة هارفارد للأعمال والنشر رمزًا للتميز التعليمي المؤسسي، والذي ينسجم مع رؤية المستشفى الأمريكي بدبي، في إعداد قادة مميزون قادرون على الابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية، حيث نحرص على بناء كوادرنا والاستثمار في خبراتهم المهنية والذي سينعكس بالتأكيد على أدائهم لمهامهم مع أفراد المجتمع، فيما يساهم تعاوننا مع جهة عالمية كمؤسسة هارفارد، في إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي في مجال التميُّز المستدام والاستفادة الفعّالة من تطبيق منظومة تميُّز مستدام تراعي مبادئ التميُّز المؤسَّسي والسلاسل القيمية والذكاء الاصطناعي، ما يضمن تحقيق التكامل وتقوية الخبرات، ويساهم في الارتقاء بمستوى العمل الخدمي في القطاع الطبي بالدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وفق معايير التنافسية العالمية.

وأكَّد أن توفير مثل هذه البرامج الفذة لتطوير أداء العاملين، يمكِّن المؤسَّسات من مواجهة التحديات خلال سعيها للتميُّز، إضافة إلى تمكينها من بناء منظومة عمل فعّالة تمكِّنها من سرعة التكيُّف مع المستجدات بهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة في مجال التميُّز لتقديم أفضل الخدمات.

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