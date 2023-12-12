«حماية الدولي» يُطلق البرنامج الشتوي الطلابي 2023

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي البرنامج الشتوي الطلابي 2023 في سبعة مقار تدريبية، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بمشاركة 350 طالباً وطالبة يمثلون جنسيات مختلفة، ويستمر البرنامج لغاية 22 من الشهر الجاري.

هدف البرنامج

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من البرنامج هو تنمية الشخصية وتهذيب السلوك، وتطوير المهارات وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى حماية الأجيال من المخاطر والسلوكيات السلبية، والعمل على صقل الشخصية لديهم ليصبحوا قادرين على التكيف مع معطيات الواقع، والقدرة على الاعتماد على أنفسهم.

وأشار إلى أن البرامج التي يقدمها مركز حماية الدولي أصبحت جاذبة للطلبة الذين ينتظرون هذه الفترة للالتحاق ببرامج شرطة دبي التوعوية والتثقيفية.

برامج متنوعة

من جانبه أشار العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن البرنامج الشتوي يحتوي على برامج متنوعة تشمل الرياضة، والضبط والربط العسكري، إضافة إلى دورات تخصصية كتعلم السباحة وركوب الخيل والسلامة والإنقاذ، إلى جانب البرامج الترفيهية والزيارات، كزيارة مركز الاتصال 901، وإدارة مركز القيادة والسيطرة، ومركز الابتكار، ومتحف شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9 «الكلاب البوليسية»، ومدينة إكسبو التي تحتضن فعاليات قمة مؤتمر COP28، والمشاركة في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية المقامة بنادي ضباط شرطة دبي.

وأشار مدير مركز حماية الدولي إلى أن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد يحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة العطلات المدرسية، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن أكثر الفترات التي يتعرض فيها الطلاب للانحراف هي فترة العطلة المدرسية نتيجةً لوقت الفراغ الذي يعيشونه

فخر واعتزاز.

من جانبها أشادت آمنة لوتاه، مديرة مركز زايد التعليمي بعود المطينة، بأن ما لمسته من تحول إيجابي في سلوكيات الطلبة خلال فترة بسيطة يدعوها للفخر والاعتزاز بأن مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديه القدرة على تغيير سلوك الكثير من الطلاب وتحويلهم إلى طلاب أسوياء من خلال المحاضرات والزيارات الميدانية، والورش التعليمية التخصصية التي وُجهت بشكل دقيق لمجموعة من الطلبة وحققت أثرها بشكل ملموس.

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