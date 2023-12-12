بدور القاسمي تشهد تخريج 488 طالباً وطالبة بـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

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شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، حفل تخريج الجامعة لفصل خريف 2023، والذي احتفى بالإنجازات الأكاديمية والطموحات المستقبلية لـ488 خريجاً وخريجة، وكرّم مسيرتهم الأكاديمية التي تميّزت بروح الإصرار والتفاني.

ومنحت الشيخة بدور القاسمي شهادات التخرّج لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، أول من أمس، في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة واحتفلت مع أهالي الطلبة الخريجين الذين تجمعوا ليشهدوا تكريم هذه الجهود الأكاديمية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «في هذا اليوم نشعر بالفخر والامتنان والتقدير لأن التخرج لا يستحق فقط الثناء لسنوات من الالتزام بتحقيق هدف رئيسي في الحياة بل هو أيضاً بداية لمشروع أكبر يستمر طوال حياة الإنسان، ولهذا أتمنى من الخريجين أن يحملوا الامتنان في قلوبهم أثناء اندماجهم مع العالم وعليهم أن يشعروا بالتقدير لما حققوه بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وأن يشكروا الأبواب التي ستفتح أمامهم الآن، وأنا فخورة للغاية بطلابنا وأشعر بالامتنان أيضاً للطاقة والعمل الجاد والشغف الذي يقدمونه كل يوم».

وقال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة «لطالما سعينا بالجامعة الأمريكية في الشارقة لإعداد خريجينا للأدوار التي سيلعبونها لتنمية مجتمعاتنا المحلية والعالمية وتبني مبادئ القيادة الأخلاقية المتجذرة في الفهم العلمي والعملي للمعارف وتوظيفها وتأثيرها في العالم».

تعزيز

وأضاف: «إن الجامعة الأمريكية في الشارقة ملتزمة بمواصلة تعزيز برامجها الأكاديمية ومنحها الدراسية ومساهماتها المجتمعية من خلال البحث والقيادة الفكرية، ونحن نشعر بالحماسة من أجل مستقبلنا، وسنستمر في خدمتكم، وفي الابتكار، وفي تطوير برامجنا، ونحن ملتزمون بالعمل على الأبحاث المؤثرة في مختلف كليات الجامعة، حيث وافق مجلس الأمناء مؤخراً على إنشاء أول ثلاثة مراكز بحثية على مستوى الجامعة، ونحن نتطلع إلى المزيد، كما أننا سنستمر في ظل كل هذا التطور بالتزامنا بركيزتيّ الجامعة الأمريكية في الشارقة - التعليم المنفتح القائم على التحليل والمهارات، والذي يستفيد منه جميع الطلبة على اختلاف تخصصاتهم والتجربة الطلابية الجامعية الغنية - وستبقى هاتان السمتان تميّزان كل ما نقوم به».

واستضاف حفل التخريج لهذا الفصل مايكل حداد سفير النوايا الحسنة للعمل المناخي المكتب الإقليمي للدول العربية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متحدثاً رئيسياً في الحفل، وهو الذي عرف عنه أنه معجزة طبية وناشط مناخي ورائد أعمال اجتماعي ورياضي محترف.

وألقت خريجة إدارة التصميم مريم الفلاسي كلمة الخريجين خلال الحفل، وتحدثت خلالها عن التجربة الطلابية المشتركة بالجامعة الأمريكية في الشارقة، مشيرة إلى أن احتضان الجامعة للتنوع جعلها أسرة متماسكة تحولت فيها الاختلافات إلى جسور شكلت بسرعة مجتمعاً داعماً تعلمنا فيه قيم الالتزام والتفاني والنزاهة.

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