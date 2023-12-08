جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستقبل وفداً أكاديمياً إندونيسياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في مقرها بالعاصمة أبوظبي، وفداً من الجامعة الإسلامية الإندونيسية، لتعزيز أواصر التعاون بين الجهتين، حيث تعرف الوفد الإندونيسي إلى آلية العمل بالجامعة، والبرامج المقدمة فيها، سواء على مستوى التخصصات والبرامج الجامعية أو الدراسات العليا، كما تم تقديم عرض عن الجامعة، اشتمل على شرح تفصيلي لهذه البرامج وأهميتها.

كما اطلع الوفد على جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية وفق منظور القيم، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا المنهاج من قيمة التسامح عند تطبيقه في جميع مراحل التعليم.

وقدمت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، نبذة عن الجامعة، وأهم المشروعات العلمية فيها، كما أكدت في كلمتها أن الجامعة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الروابط بينها وبين الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم.

وأشادت الدكتورة نور حياتي- رئيسة الجامعة الإسلامية الإندونيسية، بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية المتعلقة بمجال الدراسات والعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة التسامح والسلام ونشرها.

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