مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الصحية والتربوية تدشن هويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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دشنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، هويتها المؤسسية الجديدة، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا.

وخلال الحفل الذي أقيم في مجلس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في زعبيل، كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أعضاء مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية السابقين، تقديراً لجهودهم ودورهم في نشر الجائزة وتطويرها، وتحقيق أهدافها على مدى 25 سنة.

وكشف الدكتور خليفة السويدي الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة لـ «البيان»، عن استحداث منظومة جديدة للجوائز الطبية، تتميز بشمول كافة العاملين في القطاع الطبي، من أطباء وطاقم إداري وتمريض، ومن المقرر الكشف عنها في يناير المقبل، حيث ستشمل جوائز محلية على مستوى الدولة، وأخرى عربية، تشمل كافة الوطن العربي.

وتفصيلاً، أوضح السويدي أن الجوائز التربوية تمت مراجعتها وتطويرها في العام الماضي، وأن جميع المشاريع المنفذة حالياً هي جديدة، وتتوافق مع توجهات الدولة والمفاهيم التعليمية العالمية.

وقال: «حصلت برامجنا التعليمية علي العديد من الاعتمادات الدولية في ديسمبر الماضي، عكفت المؤسسة على تطوير معايير وفئات الجوائز الطبية لبناء منظومة متكاملة لها، تشمل جميع فروع القطاع الطبي، وستكون قيمة الجوائز حوالي 2 مليون درهم للجوائز المحلية والعربية، كما سيتم الإعلان عن جوائز طبية على المستوى العالمي في العام المقبل».

وقال السويدي «سعداء بالإعلان عن الهوية الجديدة للمؤسسة، والتي حظيت برعاية فائقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وحرص كبير من الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، على استمرار هذه المبادرة النبيلة، ومواصلتها لخدمة الطب والتعليم، أينما كانت الحاجة، وكيفما سنحت لها الفرصة.

ولفت إلى أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، يأتي كتتويج لمشاريع بدأها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، منذ 25 عاماً، والتي تركزت على الجوانب التعليمية والطبية، بهدف تطويرهما والارتقاء بهما.

وأوضح أن المؤسسة الجديدة ورثت رصيداً غنياً من المشروعات والشراكات، وسمعة طيبة ومكانة مرموقة، إثر جهود عظيمة، يرجع الفضل فيها في المقام الأول إلى الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وكذلك التمكين الحكومي، وتعاون الشركاء، واستجابة المستهدفين».

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