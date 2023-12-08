مدارس دبي الخاصة تعزز تميزها في «جودة التعليم»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حققت المدارس الخاصة في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في جودة أدائها، وحققت تحسناً سنوياً مستمراً في مستويات العملية التعليمية، وارتفعت نسبة المدارس التي تحقق أداءً عاماً جيداً أو أفضل حيث وصلت إلى 72 % بعد أن كانت نسبتها 68 %، وأظهر ذلك نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وعلى الرغم من التحديات الصحية العالمية التي كانت ماثلة في «جائحة كوفيد 19» إلا أن 97 % من المدارس الخاصة بدبي استطاعت إما المحافظة على جودة أدائها العام أو نجحت في تحسينه مقارنة بنتائج الدورة الرقابية التي سبقتها، ونجحت 25 مدرسة خاصة بدبي في رفع مستوى جودة أدائها العام. وحققت 100 % من مدارس البكالوريا الدولية، و90 % من المدارس البريطانية، و73 % من المدارس الهندية، و65 % من المدارس الأمريكية، و42 % من المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أداءً عاماً جيداً أو أفضل.

وأظهر تقرير «قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023- 2024»، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تسجيل القطاع لمعدلات نمو تجاوزت الضعف في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس منذ تأسيس الهيئة في العام 2007، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل في الفترة ذاتها، وحققت المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها العام الدراسي الحالي بنسبة قياسية بلغت 12 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الدراسي الماضي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي الحالي 365 ألفاً و572 طالباً وطالبة، ما يعادل أكثر من ضعف عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي في العام الدراسي 2007 - 2008 والبالغ عددهم 158 ألفاً و504 طلاب وطالبات.

وسجلت المدارس الخاصة بدبي زيادة في أعدادها لأكثر من الضعف، وذلك من 136 مدرسة في العام 2007 إلى 220 مدرسة العام الدراسي الحالي من بينها 5 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الحالي. وتتنوع المناهج الدراسية المتاحة في المدارس الخاصة ويبلغ عددها 17 منهاجاً ما يبرز التزام الإمارة بتوفير خيارات تعليمية متنوعة لأولياء الأمور تستند إلى الجودة بمعايير عالمية.

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