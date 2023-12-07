تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والجامعة الإسلامية الإندونيسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مقرها بأبوظبي، وفداً من الجامعة الإسلامية الإندونيسية، لتعزيز أواصر التعاون بين الجهتين، حيث تعرف الوفد الإندونيسي إلى آلية العمل بالجامعة والبرامج المقدمة فيها، سواء على مستوى التخصصات والبرامج الجامعية أو الدراسات العليا، كما تم تقديم عرض عن الجامعة، اشتمل على شرح تفصيلي لهذه البرامج وأهميتها، ومن بينها برنامج بكالوريوس التسامح والتعايش الذي يعد الأول من نوعه في العالم، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان، والبرامج الداعمة للزيارات الثقافية والعلمية لطلبة الجامعة إلى المعالم العالمية «الدينية والتاريخية»، وكذلك مشاركة الطلبة في الحلقات العلمية الطلابية العالمية المتعلقة بالتسامح وحوار الأديان.

كما اطلع الوفد الإندونيسي على جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية وفق منظور القيم، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا المنهاج من قيمة التسامح عند تطبيقه في جميع مراحل التعليم.

وألقت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، كلمة ترحيبية قدمت فيها نبذة عن الجامعة، وأهم المشروعات العلمية فيها، كما أكدت أن الجامعة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الروابط بينها وبين الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم، بما يخدم الأهداف الأكاديمية والعلمية المنشودة، وأكدت المزروعي على أهمية التعاون بين الجامعتين لتحقيق الأهداف العلمية والأكاديمية المشتركة ونشر قيم التسامح.

من جانبها، أكدت الدكتورة نور حياتي، رئيسة الجامعة الإسلامية الإندونيسية، على أهمية هذه الزيارة، مشيدة بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، المتعلقة بمجال الدراسات والعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة التسامح والسلام ونشرها، وكذلك دعمها للمشروعات العلمية والبحثية لطلابها، كما قدمت الدكتورة حياتي شرحاً عن الجامعة الإندونيسية وأهدافها ورسالتها.

وفي ختام الاجتماع ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك لعدد من المشروعات العلمية وتفعيل التبادل الطلابي والأكاديمي، والمشاركة في مجالات البحث العلمي، بالإضافة إلى عقد ندوات افتراضية بين الجامعتين وتنظيم فعاليات علمية مشتركة أخرى.

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