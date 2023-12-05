جامعتا «الشارقة» و«الصين للعلوم السياسية» تعززان التعاون الأكاديمي

المصدر: الشارقة - وام

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أبرمت جامعة الشارقة، وجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، «افتراضياً»، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الأكاديمي بين الجامعتين في مجالات عدة، وقّعها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والبروفيسور ما هوايد، رئيس جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون.

وأكد الدكتور النعيمي، أهمية التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، والذي يعكس استراتيجية جامعة الشارقة في أحد أركانها في ترسيخ التعاون البناء الهادف لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مستعرضاً مكونات جامعة الشارقة ومرافقها العلمية، التي تدعم منظومة التعليم والتعلم والبحث العلمي، مشيراً إلى خطة الجامعة في إنشاء كلية جديدة تحت مسمى «كلية السياسة العامة»، تتضمن تخصصات العلاقات الدولية والعلوم السياسية والسياسات العامة، وسيتم فتح المجال لزيادة وترسيخ التعاون بين الجامعتين مستقبلاً.

وتنص بنود المذكرة، على التعاون في مجال التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية، والتعاون في مجال البحوث العلمية المشتركة، والتعاون في تنظيم وإقامة المؤتمرات وورش العمل، والمشاركة في حضور المؤتمرات والندوات وتبادل المواد العلمية الأكاديمية، وغيرها من المعلومات، إلى جانب التعاون في إطلاق البرامج التدريبية.

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