«المعرفة» تكشف نتائج الرقابة في 32 مدرسة خاصة بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن نتائج الرقابة المدرسية للمدارس الخاصة، التي تطبق المنهاج الهندي بالإمارة، البالغ عددها 32 مدرسة، في الدورة الحالية من الرقابة المدرسية 2023 - 2024.

ووفقاً للنتائج تم تسجيل 78 % من المدارس ضمن فئة جيد أو أفضل، وحققت 4 مدارس تقدماً ملحوظاً في جودة أدائها العام مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2022 - 2023م، حيث ارتقت هذه المدارس بجودة أدائها العام من فئة «مقبول» إلى فئة «جيد»، فيما لم تشهد أي مدرسة خاصة تطبق المنهاج الهندي تراجعاً في جودة أدائها.

وتشير النتائج إلى أن مدرسة واحدة تطبق المنهاج الهندي قد حققت جودة أداء ضمن الفئة «متميز»، فيما تم تصنيف 10 مدارس ضمن الفئة «جيد جداً»، و14 مدارس ضمن الفئة «جيد»، و7 مدارس بفئة «مقبول»، فيما لم تصنف أي من هذه المدارس ضمن الفئتين ضعيف أو ضعيف جداً.

وأظهرت النتائج تلقي 83 % من طلبة المنهاج الهندي بدبي تعليماً ضمن فئة «جيد» فما فوق العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، مقارنة بنسبة 73 % العام الدراسي الماضي، بواقع 15 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليماً أفضل العام الدراسي الحالي، وذلك بحسب نتائج دورة الرقابة المدرسية في 32 مدرسة خاصة تطبق المنهاج التعليمي الهندي تستقبل 94 ألفاً و499 طالباً وطالبة.

وأفاد الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام الهيئة، بأن دبي حددت أهدافاً طموحة للسنوات العشر المقبلة، من خلال أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصادها، خلال العقد المقبل، بحيث تكون دبي من بين أفضل 3 مدن عالمية.

وأكد أن توفير تعليم عالي الجودة لطلبة مدارس دبي يعد أمراً محورياً لتحقيق مستهدفات دبي خلال العقد المقبل. وأشار إلى أن العام الدراسي الحالي شهد التركيز خلال عمليات الرقابة المدرسية للعام الثاني على التوالي على مدى جودة دمج المدارس، التي تطبق المنهاج الهندي لجودة حياة طلبتها، ضمن سياساتها ومناهجها، وتشير النتائج إلى أن خدمات وأنشطة جودة الحياة في 91 % من هذه المدارس ضمن فئة «جيد» أو أفضل مقارنة بنسبة 78 % العام الدراسي الماضي.

من جانبها، أوضحت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن النمو غير المسبوق في قطاع المدارس الخاصة من حيث زيادة عدد الطلبة الملتحقين فيها العام الدراسي الحالي يتزامن مع نمو مماثل في إتاحة المزيد من فرص التعليم عالي الجودة للطلبة.

وأضافت: يتضح ذلك من خلال حصول 83 % من طلبة المدارس الخاصة، التي تطبق المنهاج الهندي على جودة تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الحالي مقارنة بنسبة 45 % في الدورة الأولى من الرقابة المدرسية في هذه المدارس في العام الدراسي 2009 - 2010. وأردفت:

ستتمكن العائلات المنتقلة إلى دبي على مدار العام الدراسي من الحصول على كافة الخيارات وأحدث الحلول التعليمية في كل مدرسة خاصة بدبي، بما يعزز من مكانة دبي باعتبارها وجهة دولية للتعليم المتميز. ولفتت إلى أن المدرستين اللتين تطبقان المنهاج الباكستاني في دبي حصلتا على تصنيف ضمن الفئة «مقبول».

مشيرة إلى استقبال أولياء أمور الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة، التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني في دبي تقارير فردية، تم تصميمها خصيصاً لأجلهم.

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