وزارة المالية تنظم فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة تمويل مشروعات مكافحة التغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة المالية، مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل، من خلال مجموعة من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى التي تسلط الضوء على أهمية تمويل قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس مشاركة وزارة المالية في فعاليات «كوب 28»، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول للتحديات المناخية، بهدف تحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، التزام دولة الإمارات بقضايا تغير المناخ وحرصها على دعم الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الناتجة عنه، مشيراً إلى أن التصدي لتداعيات تغير المناخ ضرورة ملحة وشرط رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وقال معاليه: «تدرك وزارة المالية أهمية تعزيز التعاون الدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ، من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة».

وأكد معاليه، أن «كوب 28» يشكل فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتقييم العمل الجماعي الدولي، ووضع مسار مستقبلي على نطاق واسع، لمواجهة التحديات المناخية.

وتنظم وزارة المالية، اجتماع المائدة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل المناخ»، بحضور أكثر من 20 وزير مالية، كما يشارك معالي محمد الحسيني في عدد من الاجتماعات التي تعقدها رئاسة «كوب 28» خلال يوم التمويل 4 ديسمبر، مثل اجتماع المؤسسات المالية الدولية، بحضور رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي، وصندوق المناخ الأخضر. كما تعقد الوزارة، سلسلة لقاءات ثنائية واجتماعات مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين.

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