ديوان المحاسبة بالإمارات يناقش التنفيذ الفعال لسياسات التدقيق البيئية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف ديوان المحاسبة في دولة الإمارات، بالشراكة مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأنتوساي»، حلقة نقاشية رئيسية بعنوان «التأثير المناخي - الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يبدأ أعماله اليوم ويستمر حتى الـ 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة دولية واسعة.

وتهدف الجلسة إلى مناقشة التنفيذ الفعال لسياسات التدقيق البيئية، فضلاً عن الاطلاع على التوصيات والنتائج التي توصلت لها مجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأنتوساي»، إضافة إلى الاطلاع على مجموعة من التقارير العالمية التي تهدف إلى بحث آليات تحفيز العمل المناخي الفعال، مع التركيز على تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، لاسيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تتأثر بشدة بتغير المناخ.

كما سيتم خلال الجلسة، تعريف الحضور ببرنامج «الماسح البيئي»، وهو أداة مبتكرة مصممة للتقييم السريع لاستجابات الحكومات لتغير المناخ، فضلاً عن الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتمويل الدولي للمناخ، واستكشاف المبادرات التي تبحث في تطبيق التكيف البيئي، والتفاعل بين المناخ والتنوع البيولوجي، وتطبيق أدوات السياسة المالية الخضراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة في الإمارات: «يأتي تنظيم هذه الجلسة تجسيداً للدور المحوري للمؤسسات العليا للرقابة المالية حول العالم، وضرورة توحيد الجهود بهدف تحقيق التنفيذ الفعال لسياسات المناخ نتطلع من خلالها لتبادل المعلومات، والاطلاع على أفضل الممارسات والبرامج العالمية في مجال التدقيق المناخي، بين العديد من مؤسسات التدقيق العليا في مختلف أنحاء دول العالم استناداً إلى أعلى المعايير الدولية».

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