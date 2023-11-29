طلبة الثاني عشر في دبي: امتحان «الإنجليزية» طويل ويحتاج إلى وقت إضافي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أدى طلبة الثاني عشر أمس امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول من السنة الأكاديمية 2023-2024، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة منهاج وزارة التربية والتعليم.

وأكد عدد منهم طول الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية التي جاءت إلكترونياً فقط، سواء في الجزء الكتابي أو في الاختيار من متعدد، بينما حاكت الأسئلة قدرات الطالب المتوسط.

وأوضح الطلبة محمد سالم، وعلي سيف، ومحمد خليل، وعبدالرؤوف عزوز الذين يدرسون في المسار المتقدم أن القطعة الكتابية المطلوبة منهم جاءت بواقع 200 كلمة تكتب في الحاسوب، فيما طلب من طلبة المسار العام كتابة 170 كلمة بشكل إلكتروني، عادّين أن الكتابة الورقية تحتاج إلى وقت وتختلف عن الإلكترونية، ومؤكدين حاجة السؤال الكتابي إلى 30 دقيقة إضافية.

ولفتوا إلى أن الأسئلة الامتحانية جاءت جميعها في متناول الطالب المتوسط باستثناء عدد قليل منها استهدف الطالب المتميز، وأكدت إدارات مدرسية أن طلبة الصفوف من العاشر إلى الحادي عشر خضعوا لاختبارات ورقية في الفترة الأولى واختبار إلكتروني في الفترة الثانية، وأنهم مدربون بشكل كبير على الامتحان الورقي والإلكتروني.

وكشفت المدارس الحكومية التابعة للفرع المدرسي الأول عن تفعيل مرحلة جديدة لـ«أكاديمية تمكين الرقمية»، لمساعدة الطلبة على الاستعداد والتدريب الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي انطلقت في 24 من الشهر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ خطة دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، عن طريق برنامج تيمز في الفترة المسائية.

ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع، وتستهدف المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية، ويستهدف البرنامج الطلبة كافة لوفير فترة امتحانات مقبلة مريحة لهم تدعم جودة حياتهم وترفع كفاءة أدائهم.

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