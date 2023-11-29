هيئة المعرفة لـ« البيان »: 209 مدارس تخضع للرقابة العام الدراسي الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لـ «البيان» عن إخضاع 209 مدارس خاصة في الإمارة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، لعمليات الرقابة المدرسية من بينها 10 مدارس خاصة جديدة تخضع لعمليات ضمان الجودة لأول مرة.

وأوضحت أن عمليات الرقابة التي تنفذها لضمان الجودة في المدارس الخاصة في الإمارة، انطلقت خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، وتركز على مؤشرات أهداف الأجندة الوطنية، إذ تستمر الهيئة في وضع أهداف لمتابعة تحسين إنجازات طلبة مدارسها في التقييمات الدولية، منها PIRLS (الدراسة العالمية لمستوى التقدم في مهارات القراءة)، TIMSS(دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم).

و PISA(البرنامج الدولي لتقييم الطلبة)، بالإضافة الي متابعة تقييمات المقارنة التي تتولي اعدادها و تصحيحها جهة مستقلة عن المدرسة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم ومهارات القراءة، ويتولى المقيّمون التربويون تقويم مدى تمكن المدرسة من تحسين معدل تحصيل طلبتها الدراسي في تقييمات المقارنة، تمهيداً لتحضيرهم للتقييمات الدولي.

وسيستخدم المقيمون التربويون التقييمات الدولية في تقويم تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي أفراداً ومجموعات قياساً لمعيار الجودة، كما تركز الرقابة على جودة الحياة من حيث مناخ الفصل الدراسي وتوفير مبادي جودة الحياة واشراك الطالب بفعالية.

كما تشمل الرقابة التركيز على التعليم الدامج من حيث توسيع نطاق الخدمات و الأنشطة التعليمية الدامجة و استمراريتها، والالتزام بالأطر القانونية و التنظيمية، فضلا عن التركيز على تعلم مادة اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت الهيئة أن عمليات ضمان الجودة تواكب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، إذ يتم إجراء كافة عمليات وزيارات ضمان الجودة بدون طباعة أية أوراق، وهو نهج مستمر لها على مدار السنوات الماضية، انسجاماً مع التزامها بالمحافظة على استدامة البيئة، ولتحقيق هدفها بأن تكون الرقابة المدرسية منصة عمل خالية من أية أوراق مطبوعة.

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