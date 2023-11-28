منصور بن محمد يشهد حفل تخريج جامعة ولنغونغ في دبي

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم (الثلاثاء) حفل تخريج جامعة ولنغونغ، حيث قام سموه بتكريم جانب من خريجي دفعة العام 2023 للجامعة من طلبة وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا في كليات الأعمال وعلوم الحاسوب، والهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والصحة، حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين لهذه الدفعة 500 طالب وطالبة، متمنياً لهم سموه كل التوفيق في حياتهم العملية.

وخلال الحفل، الذي حضرته سعادة برايني هيليس، القنصل العام الاسترالي في دبي والإمارات الشمالية، ألقى البروفسور محمد سالم، رئيس جامعة ولنغونغ دبي، كلمة رحب فيها بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وضيوف الحفل، مؤكداً اعتزاز الجامعة بطلابها وما أبدوه من مستويات متقدمة من التميز، ومعرباً للخريجين عن خالص أمنياته بالتوفيق في حياتهم العملية.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته اعتزازه البالغ بالتطور الكبير الذي شهدته الجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية، محققة تقدماً لافتاً ونمواً سريعاً انعكس في عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة حيث كانت البداية بثمانية طلاب فقط قبل ثلاثين عاماً إلى أن وصل عدد الطلاب المنتسبين للجامعة إلى أكثر من 14 ألف و500 طالب وطالبة من 135 جنسية مختلفة، ما يعكس مدى التقدم الذي حققته الجامعة والثقة المتنامية في قدراتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة.

كما ألقت مريم زايا، الرئيسة السابقة لمجلس الطلبة في جامعة ولنغونغ دبي، كلمة الخريجين، وأعربت فيها عن أهمية هذه اللحظة التي تمثل نهاية المرحلة الجامعية في حياة الخريجين والخريجات إيذانا بدخولهم إلى معترك الحياة العملية، وما تحمله هذه اللحظة من مشاعر الحماس لبدء مرحلة جديدة ملؤها الأمل والطموح، معرباً عن شكرها للجامعة والقائمين عليها وللكادر الأكاديمي لما قدموه من جهد وعِلْم ودعم للطلبة والطالبات عبر رحلة مفعمة بالعمل والاجتهاد طوال فترة الدراسة في الجامعة.

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