تباين آراء طلبة الثاني عشر في امتحان الفيزياء

المصدر: دبي، الشارقة، عجمان - رحاب حلاوة وعصام الدين عوض

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تباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر في مستوى أسئلة مادة الفيزياء التي تقدم الطلبة للاختبار بها أمس ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الأكاديمية 2023 - 2024، للمسارات التعليمية الثلاثة: العام والمتقدم والنخبة.

وأكد الطلبة أن الاختبار الورقي الذي شمل خمسة أسئلة جاء يحاكي مهارات التفكير العليا، إلا أن الأسئلة كانت في حاجة إلى فترة أطول من المدة المقررة لفترة الامتحان، إذ جاء أصعب من الاختبار الإلكتروني الذي خاطب الطالب المتوسط.

ودعا عدد من الطلبة، القائمين على وضع جداول الامتحانات أن يراعوا ثقل المواد العلمية ووضعها في مقدمة الاختبارات أو بعد الإجازة الأسبوعية لأنها تحتاج إلى جهد كبير من المراجعة والمذاكرة، وعبر عدد من الطلبة عن استيائهم من غموض بعض الأسئلة، وحاجتها إلى تركيز عالٍ.

من جهة أخرى، جابت فرق ميدانية المدارس الحكومية للاطلاع على الأجواء الامتحانية والوقوف على تنفيذ المدارس اللوائح والإجراءات التي وضعتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم في دليل سياسة تقييم أداء الطلبة الذي أصدرته أخيراً، شروطاً لترفيع الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث وهي خضوع الطالب لإجراءات التقييم كافة في فترة حضوره فصلين دراسيين على الأقل، إلى جانب حضور الطالب ما نسبته 65 % من أيام التمدرس أو إجراءات التقييم في الفصول الدراسية الثلاثة.

وفي شأن الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر أكدت المؤسسة أنه يمكن للطالب الانتقال إلى الصف التالي بشرط اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى على الأقل بعد امتحان الإعادة.

وعلى المنوال نفسه في إمارتي الشارقة وعجمان، تباينت آراء بعض طلبة الثاني عشر في المسار المتقدم والعام في امتحان مادة الفيزياء وبين بعض طلبة المسار المتقدم أن الورقة الامتحانية في مادة الفيزياء كانت في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد طلبة آخرون أن الورقة الامتحانية حوت كثيراً من الأسئلة المهارية التي تقيس قدرات الطلبة وفيها نوع من الصعوبة، وأنه في ما عدا ذلك فإن الأسئلة جاءت مباشرة تتوافق مع ما درسوه وتلقوه من معلميهم في المدرسة، وأكد طلبة المسار العام أن في أسئلة مادة الفيزياء الكثير من الصعوبة.

وأوضح الطالب معاذ صلاح المقداد من المسار المتقدم، أن امتحان مادة الفيزياء جاء في متناول الطالب المتوسط، عدا بعض الأسئلة التي تقيس المهارات الفردية بين الطلبة وتتطلب مهارات خاصة، مبيناً أنه واجهته مشكلة فنية بسيطة تكاد لا تذكر، ولكن سرعان ما تم تداركها، ثم الإجابة عن الأسئلة كافة بصورة مريحة.

مهارات فردية

وأكدت مها بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة بعجمان، أن الطلبة أدوا امتحان الفيزياء بصورة جيدة، وتباينت آراء بعض طلبة المسار العام والمتقدم في الورقة الامتحانية، موضحين أن فيها بعض الصعوبة، فتحتاج في معظمها إلى إعمال العقل والتفكير.

ولفتت إلى أن أي ورقة امتحانية تأتي لتقيس المهارات الفردية بين الطلبة، وتحوي بعض الأسئلة التي تتطلب مهارات عليا لتقيس تلك المهارات، كما أن الورقة الامتحانية جاءت لتقيس قدرات الطلاب الفردية عبر المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها على مدار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

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