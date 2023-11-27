نمو قياسي في حجم وجودة قطاع المدارس الخاصة في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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أظهر تقرير تحت عنوان «قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023- 2024م»، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تسجيل القطاع لمعدلات نمو تجاوزت الضعف في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس منذ تأسيس الهيئة في العام 2007م، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل في الفترة ذاتها، وذلك بعد أن كشفت الهيئة مؤخراً عن تحقيق المدارس الخاصة في دبي لزيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها العام الدراسي الحالي بنسبة قياسية بلغت 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الدراسي الماضي.

نمو متواصل

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي الحالي 365 ألفاً و572 طالباً وطالبة، ما يعادل أكثر من ضعف عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي في العام الدراسي 2007-2008م والبالغ عددهم 158 ألفاً و504 طالباً وطالبة.

ولفت التقرير إلى تسجيل المدارس الخاصة بدبي لزيادة كبيرة في أعدادها، وذلك من 136 مدرسة في العام 2007 إلى 220 مدرسة العام الدراسي الحالي من بينها 5 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الحالي.

جودة التعليم

وأوضح التقرير أن جودة التعليم الذي يتلقاه طلبة المدارس الخاصة في دبي قد شهدت تحسناً ملحوظاً في الوقت ذاته منذ تأسيس الهيئة في العام 2007م، إذ تضاعفت نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليماً في المدارس ضمن فئة "جيد" أو أفضل، لتصل نسبتهم العام الدراسي الماضي إلى 77% مقارنة بـنسبة 30% في الدورة الأولى من عمليات الرقابة المدرسية بدبي في العام الدراسي 2008- 2009م.

تقدم مستمر

وقال سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: " تحظى إمارة دبي بالتقدير المتزايد للتنوع والتميز في قطاع مدارسها الخاصة، إذ تُبيِّن أحدث البيانات حجم التقدم الذي أحرزته المدارس الخاصة في دبي منذ العام 2007، والذي يعد مؤشراً قوياً على قدرة مدارسنا على مواصلة تحقيق المزيد في المستقبل بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في غضون السنوات العشر القادمة ووضع دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في العالم. ونحن ممتنون للقيادات المدرسية والمعلمين لدورهم الكبير في الارتقاء بجودة التعليم في دبي، ومساهماتهم في تعزيز مكانة مدينتنا كوجهة دولية مرموقة للتعليم المتميز".



مناهج تعليمية

ولفت التقرير إلى استمرار دبي في تنويع المناهج الدراسية المتاحة من خلال مدارسها الخاصة بإجمالي 17 منهاجاً ما يبرز التزام الإمارة بتوفير خيارات تعليمية متنوعة لأولياء الأمور تستند إلى الجودة بمعايير عالمية.

وأوضح التقرير أن المنهاج البريطاني يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبة، والاختيار الأفضل للعائلات، إذ يلتحق فيه أكثر من ثلث عدد الطلبة بواقع 36 في المئة من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الخاصة بدبي، يليه المنهاج الهندي بنسبة 26 في المئة من الطلبة، يليه المنهاج الأمريكي بنسبة 15%، ومنهاج البكالوريا الدولية بنسبة 7 في المئة، بالإضافة إلى منهاج وزارة التربية والتعليم بنسبة 4%.

ويأتي تقرير “قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023- 2024م"ضمن مبادرة الهيئة لإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكافة التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري.

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