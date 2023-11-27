باحثون في جامعة خليفة يستعرضون مشاريع صديقة للبيئة خلال «كوب 28»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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توصل باحثون في جامعة خليفة إلى تطوير تقنيات علمية مبتكرة صديقة للبيئة ستعرض خلال استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي 30 نوفمبر الجاري.

وعمل قسم الكيمياء في الجامعة بإشراف د. ميريلا القاضي «رئيسة القسم» ود. جناح شيا أستاذ الكيمياء بعرض نتائج البحوث المتواصلة عن الحلول التي تضمن تحقيق مستقبل مستدام تم تطويرها وقدمت ضمن مشاريع بحثية أخرى في حرم الجامعة، تمهيداً لعرضه خلال فعاليات «كوب 28»، وقد شملت هذه المشاريع طرق جديدة لاستخدام الكيمياء الميكانيكية الخضراء ذات الخصائص الخالية من المذيبات والصديقة للبيئة، واستخدامها في تصنيع مركبات ومواد ذات البنية النانوية للاستعمالات الطبية كبديل عن التفاعلات التقليدية القائمة على السوائل التي تستخدم حالياً في صناعة الأدوية، إذ يتوقع أن تسهم هذه التقنيات بالحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة ثاني أكسيد الكربون وهو أحد أكبر الأسباب المؤدية إلى تغير المناخ.

من جهته قال د. جناح شيا في تصريحات لـ«البيان» أن الأدوية المصنعة لابد وأن تكون على درجة عالية من النقاء وعملية تصنيعها وفصلها تؤثر بالسلب على البيئة وتسبب التلوث وارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، وهناك حاجة قصوى لتطوير طرق تصنيع وفصل جديدة لمواد قابلة للذوبان بواسطة المياه، بما يسمى «المحلول الأخضر» لتجنب التلوث والاحتباس الحراري، ومن هنا أتت فكرة المشروع للعمل على تطوير هذه الطرق الجديدة ضمن أبحاث قسم الكيمياء في جامعة خليفة.

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