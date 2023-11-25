«نيويورك أبوظبي» تستضيف جلسة وعي لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية سمية بن عمر الدولية للاستشارات، جلسة وعي، تناولت كيفية إعداد الشباب إلى سوق العمل، وأكد المتحدثون أهمية توسيع مدارك الطلبة خلال المرحلة الجامعية، والانخراط في العمل المجتمعي خصوصاً التطوعي.

ولفتوا إلى أهمية مشاركة الطلبة في المؤتمرات والمنتديات التي تستضيفها الدولة، وذلك بغرض إكسابهم الخبرات الحياتية اللازمة لمرحلة ما بعد الجامعة، ودعم السيرة الذاتية للخريج الباحث عن العمل.

عمل تطوعي

من جهته أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، خلال الجلسة، أهمية تهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية، بحيث يتم دمجهم في العمل المجتمعي خصوصاً التطوع.

وأفاد بأن جمعية الإمارات للسرطان، وهي خيرية إنسانية تستقطب الطلاب المتطوعين عبر منصات التطوع، وهي بمثابة تدريب عملي لهم تكسبهم الخبرة اللازمة لسوق العمل، ورفد السيرة الذاتية للخريج بالعمل المجتمعي، مما يسهم في إقناع صاحب العمل سواء الحكومي أو الخاص بتنوع مهارات الطالب وتفاعله المجتمعي، مما يؤدي إلى زيادة حظوظه في الحصول على وظيفة.

صقل المهارات

أشارت الدكتورة سمية بن عمر الرئيس التنفيذي للأكاديمية إلى عدم اعتماد الطالب على سنوات الدراسة الجامعية دون الانخراط في العمل المجتمعي، والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، إضافة إلى صقل مهاراته بدورات تدريبية في تنمية الذات وتكوين الشخصية، والتي تعتبر رأس المال الحقيقي للخريج، والتي تفتح له أبواب الحصول على وظيفة مناسبة.

ولفتت إلى أهمية استغلال الإجازة السنوية الطويلة في تنمية المهارات بعيداً عن التدريب العملي الملاصق لدراسته التخصصية.

وفي سياق متصل لفتت الدكتورة عائشة الظاهري أخصائية صحة عامة إلى أهمية اكتساب الطالب لمهارات الإرشاد والتوجيه، والتي تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة والتأهيل إلى سوق العمل، مؤكدة أهمية عدم النظر إلى الراتب المتوقع من الوظيفة بقدر رسم خطة للتطور، ومن ثم سيحصل على الراتب الذي يصبو إليه، عندما يتحول إلى موظف قائد مُلم بمعارف عديدة ومتنوعة.

متابعة المتغيرات

وبدوره أكد الدكتور عبداللطيف العزعزي الرئيس التنفيذي لمركز التميز للتدريب أهمية اطلاع الطالب على أحدث المتغيرات في تخصصه، خلال مرحلته الجامعية، وعدم الاكتفاء بالمحتوى الدراسي، إضافة إلى أخذ فكرة عن الأمور القانونية والإدارية، وعدم التركيز على معرفة بعينها دون غيرها.

وأضاف: كما يجب اكتساب الطالب لمهارات التواصل والذكاء العاطفي والمهارات القيادية، وهذه المهارات سيكتسبها من خلال مشاركته في المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات، والتي تحرص مؤسسات الدولة المختلفة على تنظيمها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز