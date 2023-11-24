" الإمارات للتعليم المدرسي" تتدارك الخلل التقني في مادتي العلوم الصحية و الاحياء

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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رصدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم "الجمعة" 24نوفمبر 2023 عدد من الملاحظات الواردة إليها من بعض المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمادتي الأحياء و العلوم الصحية.

و أكدت المؤسسة أنها باشرت فور حدوث المشكلة بمعالجة الخلل التقني بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الشركاء على تفادي حدوث أي تحديات تقنية خلال فترة الاختبارات.

وكان قد تسبب خلل تقني في عدم تمكن طلبة الصف الثاني عشر من تسليم اجابتهم الالكترونية عن امتحان مادتي العلوم الصحية و الاحياء الذين تقدموا اليه اليوم في أولي جولاتهم الامتحانية من الفصل الدراسي الاول من العام الاكاديمي 2023-2024، ما تسبب في إرباك داخل لجان الامتحانات، وكان طلبة الصف الثاني عشر قد فوجئوا عقب إنجاز امتحاناتهم ، بوجود خلل تقني يمنعهم من تسليم الامتحان، ما دفع الادارات المدرسية إلى الزامهم بالبقاء داخل اللجان الامتحانية لمدة وصلت في عدد من اللجان إلى 39 دقيقة.

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