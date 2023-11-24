«الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد الجداول الامتحانية المحدثة

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الامتحانية المحدثة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري للصفوف من 3 حتى 12، مراعية فيها إجازة عيد الاتحاد الـ52 والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر2023، وجاء التعديل بإضافة امتحانات يوم 30 نوفمبر الجاري عوضا عن يوم 4 ديسمبر.

إذ انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل لبعض المراحل التعليمية، واستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، وبمادة الأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الجاري، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة اللغة الإنجليزية، وفي تاريخ 28 يؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان اللغة الإنجليزية، وفي 29 من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان اللغة العربية، وفي يوم 30 يتقدم الطلبة لامتحان الكيمياء / احياء للمسارات الثلاثة العام والمتقدم والنخبة، وفي 5 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الرياضيات، وفي 6 من الشهر ذاته يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، ويختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية في 7 ديسمبر المقبل.

أما طلبة الثاني عشر المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر الجاري، وفي 28 يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة الانجليزية، ويؤدون امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر نفسه، ويمتحنون في 5 من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، و6 من الشهر ذاته يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون امتحاناتهم في 7 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.

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