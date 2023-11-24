الجامعة الأمريكية في الشارقة تخرّج قادة مستقبل مبتكرين في عالم متغير

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تعلن الجامعة الأمريكية في الشارقة عن فتح باب التسجيل لفصل ربيع 2024 في برامجها التي تضم 28 برنامج بكالوريوس و16 برنامج ماجستير وأربع برامج دكتوراه تقدم عبر كلياتها الأربع: كلية الآداب والعلوم، وكلية العمارة والفن والتصميم، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة.

وكانت الجامعة الأمريكية في الشارقة قد برزت خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية كمركز للتعليم المتميز والأبحاث المتطورة، مما جعلها تصنف من بين أفضل 10 جامعات عربية لتسع أعوام على التوالي حسب تصنيفات "كيو أس" الجامعية في المنطقة العربية لعام 2024.

المركز الأول في السمعة التوظيفية للخريجين لدى أصحاب الأعمال

ويُعزى هذا التميز إلى خبرات هيئتها التدريسية، وطلبتها الموهوبين، ومناهجها التقدمية ضمن نظام تعليم أمريكي يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والمرونة والتواصل، والذي يعد الطلبة للنجاح في أي مجال يختارونه. كما تطرح الجامعة مناهج متقدمة تتوافق مع احتياجات الصناعة والتغيرات المتزايدة في سوق العمل، وتوفر أحدث المرافق الأكاديمية التي تقدم بيئة تعليمية تفاعلية، وتقدم التجارب والخبرات من خلال فرص التدريب الداخلي والدراسة في الخارج والمشاركة في المسابقات والمؤتمرات حول العالم. ولقد أدت الخبرات التخصصية والمعرفية لخريجي الجامعة إلى تصنفها بالمركز الأول في دولة الإمارات في السمعة التوظيفية لخريجيها لدى أًصحاب الأعمال، بناءً على تصنيفات "كيو أس" الجامعية العالمية لعام 2024.

مزيج ثقافي وتنوع حضاري

وقد شكلت متانة التعليم المرتكز على إثراء مدارك الطالب المعرفية وعلى التنمية الشخصية عامل جذب كبير للطلبة من جميع أنحاء العالم، فحرمها الجامعي اليوم يشكل بوتقة من الثقافات والأعراق والأديان، وينتمي طلبتها إلى أكثر من 90 جنسية من حول العالم. كما أن الجامعة تسعى دائمًا وبشكل دؤوب لإثراء الحياة الطلابية في حرمها عبر تقديم برامج ونشاطات وفعاليات تركز على التنمية الثقافية والاجتماعية والنفسية والبدنية والفكرية لطلبتها لتخريج مفكرين ومواطنين عالميين يمكنهم الازدهار في عالم متعدد الثقافات. وقد أدى هذا التنوع الثقافي إلى تصنيف الجامعة من بين أفضل خمس جامعات في العالم في تنوع جنسيات طلبتها بناءً على تصنيفات مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2023.

منح ومساعدات مالية

وبما أن رسالة الجامعة الأميركية في الشارقة هي دعم الأجيال القادمة، فهي تطرح برنامجًا للمنح والمساعدات المالية قائم على الجدارة والاحتياجات يضمن عدم وقوف الظروف المالية للطلبة المؤهلين عائقًا أمامهم حصولهم على تعليم جامعي عالي الجودة، حيث يحصل كل عام طالبين من أصل ثلاثة على منحة دراسية تساعدهم في استكمال دراستهم الجامعية وتحقيق طموحاتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في مجتمعاتهم وحول العالم.

تبدأ الدراسة في فصل ربيع 2024 يوم 22 يناير. للتقديم ومعرفة المزيد عما تقدمه الجامعة الأمريكية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني w.aus.edu/albayan-as23

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