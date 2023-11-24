«الإمارات للتعليم» تحدد اشتراطات لزراعة أسطح المؤسسات التعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اشتراطات لضمان زراعة أسطح المؤسسات التعليمية بشكل مثالي، موضحة أن وجود النباتات والأشجار بالأماكن التعليمية يزيد تركيز الطلاب واستيعابهم.

وأوضحت الدكتورة لبنى الشاعر اختصاصي تدريب وتطوير في إدارة التطوير ورعاية الكادر المدرسي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الاشتراطات تتمثل في تقييم هيكل وتصميم المبنى للتأكد من قدرته على دعم وحمولة زراعة الأسطح.

وتابعت: كما تشمل الاشتراطات اختيار النباتات التي تتناسب مع ظروف المنطقة المحيطة بالمؤسسة التعليمية، بما في ذلك المناخ والتربة ومستوى الشمس المتوفر، على أن يراعى اختيار نباتات قادرة على التكيف مع البيئة المحيطة، خصوصاً وأنها تحتاج إلى صيانة وري معتدل.

ومن اشتراطات زراعة الأسطح، أيضاً أن تكون مستدامة وقابلة للصيانة، مع توفير نظام ري فعال واقتصادي يقلل من استهلاك المياه، وتوفير نظام مناسب لإزالة النفايات وإدارة السقيفة، وأخيراً مراعاة أن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والموظفين. وأفادت الشاعر بأن الدراسات والأبحاث تشير إلى أن زراعة أسطح المؤسسات التعليمية تعد استثماراً فعالاً ومستداماً في المستقبل، وتوفر العديد من المزايا البيئية والتعليمية.

ولفتت إلى أن زراعة أسطح المؤسسات التعليمية تساهم في توفير فضاءات خضراء هادئة وجميلة وبيئة مريحة وملهمة للطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكدة أن لها تأثيراً إيجابياً على صحة الإنسان العقلية والجسدية، وبالتالي فإن وجود النباتات والأشجار في الأماكن التعليمية يمكن أن يساهم في تحسين تركيز الطلاب واستيعابهم، ويقلل من مستويات التوتر والقلق، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز أدائهم الأكاديمي.

ولفتت إلى أن زراعة أسطح المؤسسات التعليمية تساهم في تحسين جودة الهواء وتنقية البيئة، حيث تساعد النباتات في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، كما تقلل من تأثير الجزيئات العالقة في الهواء وتقلل من درجات الحرارة العالية. كما توفر زراعة أسطح المؤسسات التعليمية، فرصاً للتعليم العملي والتفاعل مع الطبيعة، لافتة إلى إمكانية مشاركة الطلاب في عملية الزراعة والري والاهتمام بالنباتات، وهو ما يعزز بدوره التواصل والتعاون ومنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم العملية.

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