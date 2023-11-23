الساعات الذكية والهواتف و"تيلغرام".. محظورات على الطلبة معرفتها بخصوص امتحانات الفصل الأول

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم للصفوف من 3 إلى 12 لمواد المجموعة A.

وقد عممت المدارس الحكومية والخاصة على الطلبة وذويهم تعليمات مهمة ومحظورات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أبرزها عدم إحضار الساعات الذكية والهواتف المحمولة، وحظر تنزيل تطبيق تيلغرام على جهاز الحاسوب الخاص بالطلبة، مشددة على أهمية الالتزام بالزي المدرسي، وتثبيت المتصفح الآمن على أجهزة الطلبة الخاصة بالمدرسة فقط.

وبدورها قدمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدة نصائح للطلبة لمساعدتهم في الاستعداد الأمثل لاختبارات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أهمية وضع خطة زمنية للدراسة والمراجعة والالتزام بها، وتخصيص مكان مناسب للدراسة في المنزل لمساعدتهم على التركيز.

ودعت المؤسسة كل الطلبة إلى عدم التردد في طلب المساعدة من المعلمين بدلاً من الحفظ من دون فهم، فضلاً عن الابتعاد عن المشتتات، كاستخدام الهاتف المتحرك.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت عن الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، وذلك تماشياً مع إعلان مجلس الوزراء حول موعد إجازة عيد الاتحاد الـ 52 والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر2023.

وأوضحت المؤسسة أنه وفقاً لإعلان مجلس الوزراء تم تحويل اختبار المادة المحددة في تاريخ 7 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر وفق جداول الاختبارات المعلنة سابقاً.

ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد الـ52 ، بتاريخ 5 ديسمبر بدلاً من 4 ديسمبر 2023، وبناءً عليه سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 6 ديسمبر لبعض المراحل و 7 ديسمبر لبعضها الآخر.

8 موجهات

وحددت المؤسسة 8 موجهات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة.

وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدم خلال الحضور الفعلي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الفعلي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر كتابياً وإلكترونياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز