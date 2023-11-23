«بريطانية دبي» تطلق ماجستير الأمن السيبراني

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أطلقت الجامعة البريطانية في دبي برنامج ماجستير العلوم في الأمن السيبراني بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم، حيث يضمن البرنامج تأهيل الكفاءات اللازمة للتصدي للهجمات.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بحرم الجامعة البريطانية حضره البروفيسور عبدالله الشامسي مدير الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة. وأوضح الدكتور بسام أبو حجلة، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات في «بريطانية دبي» أن البرنامج تم تصميمه بعناية لتطوير المتخصصين المؤهلين والمهرة في مجال الأمن السيبراني، موضحاً أن المواد التعليمية والمحاضرات والندوات والأبحاث ودراسات الحالة والمختبرات في هذا البرنامج مستمدة من الأبحاث العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وسلط الدكتور خالد شعلان، مدير البرنامج، الضوء على تنوع المسارات الوظيفية المتاحة للخريجين في مختلف القطاعات.

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