تعاون بين «خليفة التربوية» و«الوطني للمناهج» في الأردن

المصدر: عمان - وام

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أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن المناهج المطورة والمواكبة للعصر تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطور منظومة التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أهمية الجهود المتعلقة بتطوير المناهج في مختلف المراحل الدراسية، بما يواكب التطور العلمي الذي يشهده المستقبل في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية، سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، والتي تتطلب من الباحثين والمتخصصين في قطاع المناهج جهوداً حثيثة لمواكبتها والتفاعل معها بصورة مستمرة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بالمملكة الأردنية الشقيقة. وقدم الدكتور محيي الدين توق، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج في المملكة الأردنية الهاشمية، نبذة عن رسالة وأهداف المركز ودوره في تطوير المناهج.

من جانبه أعرب محمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، عن تقدير الوفد للتعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم التميز المنشود في الميدان التعليمي على المستويات كافة.

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