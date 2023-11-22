كلية إدارة الأعمال بـ«جامعة حمدان الذكية» تحصل على اعتماد عالمي

المصدر: دبي - البيان

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في إنجاز عالمي جديد لجامعة حمدان بن محمد الذكية، يُضاف إلى رصيد إنجازاتها الأكاديمية، حصلت كلية إدارة الأعمال والجودة في الجامعة على اعتماد جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، أكبر جمعية معترف بها في العالم لمتخصصي الموارد البشرية. وتَمثّل هذا الإنجاز في اعتماد جمعية الموارد البشرية للبرنامجين اللذين تقدّمهما كلية إدارة الأعمال والجودة، وهما «بكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية» و«ماجستير في إدارة الموارد البشرية» ليستفيد منهما أكثر من 325 ألف عضو من 165 دولة.

وتعدّ جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) من أهم المؤسسات في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم، إذ تشكل اسماً رائداً في تقديم الشهادات العالمية المعتمدة والبرامج التدريبية والخدمات الاستشارية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن هذا الإنجاز يأتي بحصولنا على الاعتماد من أكبر جمعية للموارد البشرية في العالم ليعزز مكانتنا الرائدة في التعليم العالي، والذي يعكس حرصنا على تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في برامجنا الأكاديمية.

وتابع: هذا الإنجاز يؤكد قوة منظومتنا التعليمية الذكية القائمة على الجودة والتميز، فضلاً عن تأكيد التزامنا الراسخ بتقديم تجربة تعليمية استثنائية، وتعزيز التعلم القائم على المهارات.

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