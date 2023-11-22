الإمارات تعلن تفاصيل إنشائها جامعة للتخصصات العلمية في نواكشوط

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواصلة الجهود المبذولة لإنشاء جامعة للتخصصات العلمية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتهدف تلك الخطوة إلى رفد سوق العمل الموريتاني بالكفاءات الأكاديمية والتقنية والمهنية اللازمة، حيث ستقع الجامعة بمقاطعة توجنين بالعاصمة نواكشوط، بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 طالب وطالبة مع إمكانية زيادة طاقتها الاستيعابية خلال الفترة القادمة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريتانيا الإسلامية، والتي أسسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب ﷲ ثراه».

وتابع: حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب ﷲ ثراه» على توطيد علاقات المودة والصداقة تجاه جميع الثقافات والشعوب، وتعزيز العمل من أجل التعاون المتبادل لما فيه الخير لجميع الدول وتحقيق الاستقرار العالمي.

وأضاف: انطلاقاً من رؤيته بأن «الروح الحقيقية وراء التقدم هي العنصر البشري، الإنسان الذي يستطيع أن يحدث الفارق بأفكاره وقدراته»، فقد سارت القيادة الرشيدة على ذات النهج القائم على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين لتصبح نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب الرئيس الموريتاني عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بدعم الإمارات المتواصل لموريتانيا في شتى المجالات، ومثمناً هذه المبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة الذي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في الإنسان والتعليم.

وأكد الرئيس الموريتاني عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتنامية بين الدولتين.

ومن المقرر أن تقدم الجامعة عند افتتاحها مختلف التخصصات مثل هندسة المعلومات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية وهندسة المعادن والنفط والغاز، وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الموريتاني. وتبلغ مساحة المشروع، الذي يضم كافة المرافق الخدمية، 23,377 متراً مربعاً.

يشار إلى أن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وبتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه ﷲ»، كان قد سبق وأعلن عن نية دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة جامعة للتخصصات العلمية بموريتانيا، وذلك خلال زيارة معاليه إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية بتاريخ 7 يوليو 2023.

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