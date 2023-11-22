مجلس طلبة الجامعات بدبي ينظم ملتقى التسامح

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات بالتعاون مع مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، ملتقى التسامح لطلبة الجامعات والكليات، وذلك في نادي الضباط بحضور العميد محمد عتيق ثاني الأمين العام لمجالس المبادرات، ومحمد المر رئيس مجلس الجامعات والكليات في شرطة دبي.

وأكد العميد محمد عتيق ثاني أن الملتقى يأتي ضمن إطار برنامج «كرنفال التسامح» الذي تنظمه مجالس المبادرات الحكومية على مدار أسبوع في القيادة العامة لشرطة دبي، احتفاءً باليوم الدولي للتسامح الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة للاحتفاء به بتاريخ 16 نوفمبر من كل عام.

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