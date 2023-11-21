" الامارات للتعليم المدرسي" تحدد البرمجة الزمينة لاختبارات العام الدراسي الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية لاختبارات العام الأكاديمي 2023 – 2024، حيث تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول في 24 وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، وتستكمل الاختبارات في 4 ديسمبر المقبل حتى 7 من الشهر ذاته.

‏وحددت المؤسسة اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 13 مارس و تستمر حتي 22 من الشهر ذاته، أما اختبارات الفصل الدراسي الثالث تنطلق في 5 يونيو وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته ، كما حددت المؤسسة اختبارات إعادة في الفترة ما بين 8 و 12 يوليو المقبل.

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