مدارس حكومية وخاصة تطبق اختبارات تجريبية للصفوف من 5 حتى 12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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بدأت مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة تنظيم اختبارات تجريبية للطلاب بالصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، حيث تنفذ هذه الاختبارات عبر منصة Swiftassess، للتأكد من فعالية الشبكة وأنظمة المدارس، كما تهدف إلى اختبار جاهزية فرق المدارس ورفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحة الاختبار الإلكتروني.

واعتبرت الإدارات المدرسية أن تنظيم هذه الاختبارات فرصة لحصر التحديات وحلها أو رفعها للجهات المعنية قبل الامتحانات الرسمية،لافتة إلى حضور الطلاب الاختبارات بأجهزة حاسوب محمولة، وتجنب استخدام الأجهزة اللوحية.

وتستمر تلك الاختبارات التي بدأت أمس حتى يوم غد، وتشمل عدة مواد دراسية كالدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن، ومواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في جميع المسارات.

وتبلغ مدة الاختبار 30 دقيقة، وتحدد إدارة المدرسة الفترة الزمنية لأداء الاختبار بما يتناسب مع سير اليوم المدرسي، وشددت المدارس على الطلبة بأهمية حفظ رقم الطالب وكلمة المرور الخاصة بهم، وفي حالة عدم تمكنهم من حفظها يتم تغييرها وفقاً للإرشادات المرفقة من قبل المدارس.

وأفادت إدارات المدارس في تعميم أرسلته لأولياء الأمور بأهمية حضور الطلاب لأداء الاختبارات التجريبية، مؤكدين عدم توافر فترة تعويضية لهذه الاختبارات، وتعتبر الاختبارات التجريبية تدريبية ولا تؤثر على درجة الطلاب.

فرصة مهمة

ووجهت المدارس الطلبة بعدم الغياب خلال فترة الاختبارات التجريبية، حيث تعتبر هذه الفرصة مهمة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب في التعامل مع الاختبارات الإلكترونية.

من جهة أخرى، أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلاً مفصلاً عن سياسة تقييم أداء الطلبة للكوادر الإدارية والتعليمية ولأولياء الأمور بهدف دعم أدوارهم المحورية في مسيرة الطلبة التعليمية بما يضمن تكاملية الأدوار ما بين المؤسسة وأولياء الأمور والمعلمين من أجل تحقيق تطلعات دولة الإمارات في قطاع التعليم والارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية الوطنية.

وأوضحت أن الدليل يسلط الضوء على عدة جوانب مهمة في عمليات قياس وتقييم أداء الطلبة منها توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة إلى جانب طبيعة مواد المنهج المتكامل (سلسلة سلامة) الخاص بالحلقة الأولى، وتصنيف مادة العلوم الصحية لطلبة الصف الحادي عشر، واختبارات طلبة الصف الثاني عشر من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى البرمجة الزمنية للاختبارات الخاصة بالفصول الدراسية الثلاثة ضمن العام الدراسي الجاري بالإضافة إلى موعد اختبار الإعادة.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنه وفقاً للدليل المتاح على موقعها الإلكتروني تم توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة (سلم تقدير الدرجات)، وهو ما من شأنه تقديم صورة دقيقة لولي الأمر عن المستوى المهاري والتعليمي للطالب، حيث سيتم رصد علامات مواد المجموعة A بالحروف للصفوف من الأول ولغاية الحادي عشر، أما الصف الثاني عشر فسترصد الدرجة بالحروف والأرقام، وبشأن مواد المجموعة B ترصد بالحروف فقط.

أكدت المؤسسة أن الدليل حدد شروطاً لترفيع الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث وهي، خضوع الطالب لإجراءات التقييم كافة خلال فترة حضوره لفصلين دراسيين على الأقل، إلى جانب حضور الطالب ما نسبته 65 % من أيام التمدرس أو إجراءات التقييم خلال الفصول الدراسية الثلاثة، أما بشأن الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر ينتقل الطالب إلى الصف التالي بشرط اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى على الأقل بعد امتحان الإعادة.

وحدد الدليل مواعيد الاختبارات النهائية للفصول الدراسية الثلاثة، حيث تبدأ اختبارات الفصل الأول 24 نوفمبر الجاري، أما الفصل الثاني فتبدأ الاختبارات النهائية له بتاريخ 13 مارس المقبل، فيما تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري في 5 يونيو 2024، كما بين الدليل أن اختبارات الإعادة للعام الدراسي الجاري ستبدأ بتاريخ 8 يوليو المقبل.

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