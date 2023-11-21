جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً مستدامة للمناخ

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد سلطان الحجي، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقات الخريجين أن الجامعة بصدد إطلاق حزمة من المشروعات تقدم حلولاً مستدامة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ والرعاية الصحية والتعليم، في فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28 الذي ستستضيفه الدولة في مدينة إكسبو دبي من الفترة 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الباحثين والمتخصصين في الرؤية الحاسوبية وتعلّم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، سيقدمون حزمة من البحوث والحلول لإظهار قدرة حلول الذكاء الاصطناعي على إحداث التغيير الإيجابي، وأن منصة الجامعة ستكون في المنطقة الخضراء بمركز التعليم الأخضر «إرث».

استهلاك الطاقة

وقال الحجي لـ«البيان»: نعمل على تطوير نظام تشغيل ذكي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية، إضافة إلى دعم الشبكات الذكية التي تسهم في تحسين استخدامها على المستوى المحلي، بالاعتماد على نموذج تعلّم الآلة، ما يسمح بالتعرف إلى عادات استخدام الطاقة لدى ملايين المستخدمين مع الحفاظ على حقوق خصوصية بياناتهم، ويمكن هذا النموذج مزودي الطاقة من تعزيز الكفاءة والموثوقية في توزيعها إلى حد كبير.

الجزر الحرارية

وأكد الحجي الأدوار المحورية التي يؤديها الذكاء الاصطناعي في تكيّف المجتمع مع آثار تغيّر المناخ، وخصوصاً في المناطق الحضرية الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية، وفي هذا السياق، تعمل الجامعة بالتعاون مع شركة آي بي إم على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع الجزر الحرارية الحضرية، التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من البيئات الريفية أو الطبيعية المحيطة بها، ما يدفع الباحثين للتعرف إلى هذه المناطق وتحليلها وتقديم المساعدة لجهات التخطيط الحضري والبلديات والسكان، والتعرف إلى أنماط الطقس غير المتوقعة.

الرعاية الصحية

وأشار إلى أن الجامعة ستكون فاعلة في ملف الرعاية الصحية والمستدامة في فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28 إذ ستركز على تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل مكافحة الملاريا وتقديم نماذج دقيقة لحالة الجو، اعتماداً على مصادر بيانات متعددة، ومن ثم تقديم تشخيصات وتوصيات للعلاج في الوقت المطلوب، مضيفاً إن الجامعة شريك تقني لمعهد الملاريا وحلول المناخ الذي يدعم إحراز التقدم في تطبيق نُهج متعددة الاختصاصات في استراتيجيات مكافحة الملاريا، كما تسخّر الجامعة خبراتها التقنية في علوم البيانات لتقديم دعم بحثي في هذا الشأن.

وشدد نائب رئيس الجامعة على أن الذكاء الاصطناعي يعد عنصراً حيوياً لتقديم الحلول الصحية الذكية في الدول التي تواجه تحدي شيخوخة السكان، ونقص عدد المتخصصين في الرعاية الصحية، ولذا تطور الجامعة منصة لمراقبة المرضى من بُعد للأفراد وكبار السن الذين يعيشون وحدهم، في انعقاد COP 28.

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