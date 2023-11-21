جامعة الإمارات تشارك في مؤتمر الأطراف بـ 35 مبادرة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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تشارك جامعة الإمارات في مؤتمر الأطراف «كوب 28» لإدماج الطلبة والباحثين في جهود مواجهة التغير المناخي على المستويات كافة، ودعم جهود الدولة ووضع رؤية متطورة لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي وكيفية التكيف معها.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة لـ«البيان»: خارطة طريق جامعة الإمارات إلى «كوب 28» وما بعده تأتي تحت شعار «تمكين شبابنا للتغلب على آثار التغير المناخي»، تتضمن فعاليات بدأت مبكراً قبل انعقاد المؤتمر، وتستمر إلى ما بعده وتركز على تمكين الشباب والتعاون المحلي والدولي من خلال البحث العلمي والابتكار.

وأضاف: «خارطة طريق الجامعة لمؤتمر الأطراف تتضمن 35 مبادرة تحمل أهدافاً ونتائج ملموسة يمكن قياسها، وقد بدأ العمل في البعض منها، وسيستمر الكثير بعد انتهاء المؤتمر. وتركز في مجملها على 3 عناصر ذات صلة بالجامعة وهي البحث والابتكار، تمكين الشباب، وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، لدعم الجهود الوطنية في تحقيق المبادرة الاستراتيجية في الحياد المناخي 2050.

وأضاف: «كما تتضمن الخارطة ستة مؤتمرات ومنتديات دولية تم إطلاقها خلال الفترة من سبتمبر 2023 وستستمر حتى نوفمبر 2024، منها منتدى الجامعات للتأثير حول الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي بالشراكة مع مؤسسة التايمز للتعليم العالي، المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية في دورته السابعة حول دور الجيوفيزياء في التنمية المستدامة والتغير المناخي، المؤتمر الدولي المشترك في التكنولوجيا المالية واستدامة المالية والمحاسبة في عالم متغير، المؤتمر الدولي الثاني في إدارة واستدامة الموارد المائية في المناطق الجافة، إضافة إلى مبادرات بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وجامعة موناش بأستراليا وجامعة سنغافورة للإدارة».

ولفت الأستاذ الدكتور مراد إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة بهدف التعاون للعمل على تنفيذ خارطة طريق «جامعة الإمارات نحو مؤتمر الأطراف «كوب28» وما بعده (2023 - 2026)، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البحثي والمجتمعي المشترك في مجال المناخ والبيئة، بما يدعم جهود الدولة واستعداداتها لمؤتمر الأطراف.

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