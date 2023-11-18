إدارات مدارس: جاهزية تامة للتعليم عن بُعد وقت الطوارئ

المصدر: متابعة: عصام الدين عوض ورحاب حلاوة

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أكدت إدارات مدارس حكومية، وخاصة، استعدادها الكامل للتعليم عن بُعد في حالات الطوارئ، وهطول الأمطار، بفضل الخبرات التي اكتسبتها، وأكسبتها للمعلمين، والإداريين، خلال جائحة كورونا في الفترة الماضية.

مشيرة إلى أن استيعاب الطلبة لعملية التعليم «عن بعد»، والتدريب الجيد، الذي حققوه في استخدام أجهزة الكمبيوتر، وكذلك برنامج «التيمز»، أدى إلى نجاح العملية التعليمية عن بعد، صباح أمس، دون عقبات أو مشاكل فنية تذكر، وبنسبة نجاح 99%.

وأبلغت إدارات مدارس حكومية وخاصة في دبي، صباح أمس، أولياء أمور الطلبة الطلبة بتحويل التعليم عن بعد، من خلال الرسائل النصية، ومواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للأحوال الجوية أمس، وحرصاً على سلامة الطلبة وضمان استمرارية التعليم، إذ تشكل التقنيات الحديثة والتعلم عن بعد فرصة لاستكشاف أساليب تعليمية مبتكرة، وتعزيز التفاعل والتعاون الافتراضي بين الطلاب والمعلمين.

وأوضحت الإدارات أن لديها صلاحيات من الجهات المسؤولة عن التعليم، وبناء على ذلك تم اتخاذ اللازم بإلغاء الدوام الواقعي في المدارس، وتحويل الدراسة عن بعد، لافتة إلى أن تحويل التعلم إلى النظام عن بعد جاء لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتفعيلاً إلى التقنيات الحديثة ومنصات التعلم الإلكتروني.

وأكدت الإدارات أن المدارس شكلت فرقاً فنية وتقنية لمتابعة الدراسة عن بعد، أمس، لتذليل الصعاب والتحديات، التي تواجه الطلبة خلال الدراسة، لافتين إلى أن كافة المدارس لديها مختبرات لأجهزة الحاسوب، يتم تدريب الطلبة عليها، ما كان له كبير الأثر في تيسير عملية التحول إلى التعليم الإلكتروني بسرعة بالغة ونجاح، قلما يحدث في أحسن النظم التعليمية.

وقالت مها بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان إن المدرسة باشرت، صباح أمس، عملية التعليم عن بعد بنجاح، نظراً لما تمتلكه من خبرات، وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة لهذا النظام.

حيث تم إرسال رسائل لأولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء خلال عملية الدراسة عن بعد، شأنها في ذلك شأن كافة المدارس، التي لديها أقسام للمتابعة مع الطلاب، وأولياء الأمور لتذليل جميع العقبات، التي تقابل الطلاب أثناء عملية الدراسة عن بعد.

من جانبه، أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين أن إدارة المدرسة اكتسبت خبرات واسعة في عملية التعليم «عن بعد»، خلال جائحة كورونا، حيث مثلت تلك الأزمة خبرة كبيرة لجميع أطراف العملية التعليمية من طلاب وكوادر إدارية وتدريسية بجميع المدارس، ما سهل من عملية التعليم عن بعد، أمس، دون أن يكون هناك أي معوقات تعيق الدراسة، مطالباً أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، خلال الدراسة «أون لاين»، والشد على أيديهم.

وقال: إن الوزارة عملت على تحقيق معادلة شديدة الصعوبة خلال الجائحة، وذلك من خلال الحفاظ على صحة الطلاب والأطقم التدريسية والإدارية بالمدارس الحكومية والخاصة من جهة، واستمرار العملية التعليمية، والحرص على حصول الطلاب على العمق المعرفي المطلوب من المنهج الدراسي بكل مراحل التعليم حتى لا تحدث فجوة في المستوى الأكاديمي للطلاب من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، أشار أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، إلى أن المدرسة ومنذ قرار الوزارة بضرورة أن يكون التعليم «عن بعد»، صباح أمس، استعدت بشكل جيد، من خلال وضع خطة ومتابعة للطلبة، لرفع الجانب الأكاديمي لطلاب المدرسة.

كما تم إرسال رسائل لأولياء الأمور تعلمهم بذلك، لافتاً إلى أن كافة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات اكتسبت الخبرات الكافية، التي تعينها على تطبيق عملية التعليم «عن بعد»، كما أن إدارة المدرسة لديها مختبرات لأجهزة الحاسوب، حيث يتم تدريب الطلاب فيها على استخدام تكنولوجيا التعليم.

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