انطلاق فعاليات مؤتمر الدراسات العليا والبحث العلمي الدولي الثالث

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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انطلقت فعاليات مؤتمر الدراسات العليا والبحث العلمي الدولي الثالث، الذي نظمته جامعة الوصل بدبي، برعاية جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة، بعنوان: «آفاق التفكير الناقد في العلوم الإنسانية.. رؤية نقدية بين الحداثة والتقليد»، والمقام بنظام المؤتمرات الهجين لمدة يومين متتاليين.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير الجامعة، الرئيس العام للمؤتمر في الكلمة الافتتاحية، إلى أن هذا المؤتمر يطرح إشكالية مدى حضور التفكير الناقد والرؤية الإبداعية في التعامل مع كثافة المعطيات العلمية الواردة في النصوص القديمة أو النصوص في مختلف محاملها الورقية والرقمية، وتقييمها ونقدها.

وأوضح أن من أهداف المؤتمر تشجيع الروح الإبداعية في التعامل مع المدونات الكبرى للنصوص، والعمل على استيعاب النظريات الحديثة والقديمة، بعقل ناقد يدفع إلى مراجعة المحتويات النظرية، وكذلك السعي إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للتعامل النقدي مع قواعد البيانات الضخمة في العلوم الإنسانية.

ولفت عبدالرحمن إلى أن المؤتمر استقبل 108 ملخصات، حكمتها اللجنة العلمية الدولية للمؤتمر، واختارت منها 91 ملخصاً، ثم قامت بتحكيم البحوث الواردة، واستقرت على 40 بحثاً من جامعات داخل الدولة.

بدوره، قال الأستاذ الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إن هذا المؤتمر يتمتع بالأهمية والتميز سواء في اختيار موضوعه أو توقيت انعقاده، خاصة في ظل تغيرات حاسمة، يشهدها عالمنا المعاصر في ظل ثورتي الاتصال والمعلومات، التي ألقت بظلالها الكثيفة على كل مجالات الحياة.

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