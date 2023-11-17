الدراسة عن بعد في عجمان وأم القيوين والفجيرة اليوم

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة، وعائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شمالاً وشرقاً، وذلك لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر.

وشهدت إمارة الشارقة، أمس، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مليحة والمدام وخضيرة، وأمطار غزيرة على شمال رأس الخيمة، كما سقطت أمطار خفيفة على شارع الإمارات في دبي.

وتتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر من كل عام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خاصة ليلاً على المناطق الجبلية، وعلى بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر، ومن الشرق.

وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق. وسجلت، أمس، أعلى درجة حرارة على الدولة في جبل الظنة في أبوظبي بواقع 35.7 درجة مئوية عند الساعة 12:30 ظهراً، فيما سجلت أدني درجة حرارة في جبل جيس بواقع 13.9 درجة مئوية عند الساعة 6 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا اليوم «الجمعة»، حيث تزداد كميات السحب يتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة، وتقل السحب تدريجياً خلال مساء الجمعة. ويوم غد السبت يكون الطقس غائماً جزئياً.

من جهتها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها اليوم الجمعة في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.كما أكدت الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

إجراءات

ونظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة، اليوم الجمعة، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.

كما قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين؛ وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة «عن بعد» في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، اليوم الجمعة، وإغلاق دور الحضانة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية.

كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غداً لإدارة الجامعات والكليات، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب. من جانبها أخطرت مدارس خاصة وحكومية وحضانات في إمارة الفجيرة أولياء الأمور عبر رسائل نصية، ومن خلال البريد الإلكتروني، بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت، اليوم الجمعة، إلى نظام التعليم عن بعد، تحسباً لتأثيرات الحالة المدارية، التي تسود المنطقة، وذلك لتأمين السلامة للجميع من طلبة وكادر تعليمي وإداري.

وعليه قامت بعض المدارس بتأجيل امتحان، اليوم الجمعة، الذي كان مقرراً ضمن جدول امتحانات الفصل الأول حتى تاريخ آخر، على أن يتم تزويد الطلاب بمهام على برنامج مايكروسوفت تيمز، حيث تقرر عدم تقديم دروس مباشرة، وسيتم استئناف الدراسة في جميع مدارس الإمارة بعد استقرار أحوال الطقس، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، التي تشكل أولوية قصوى، لذلك تمنح إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة في اﻷجواء الممطرة، وتمنحها الصلاحيات، التي تضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز