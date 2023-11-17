«الأمن السيبراني» وجامعة عجمان ينظمان مسابقة «التقاط العلم»

المصدر: عجمان - وام

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نظم مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة عجمان مسابقة «التقاط العلم» للأمن السيبراني، التي استضافتها الجامعة بهدف تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات الأمن السيبراني بطرق إبداعية؛ وذلك بالشراكة مع «رد تيم هاكر أكاديمي»، وبرعاية شركة BugLoud آفاق الإسلامية للتمويل.

وشارك في المسابقة 157 طالباً مقسمين إلى 67 فريقاً على مرحلتين، حيث خاض المتسابقون 22 تحدياً مختلفاً في الأمن السيبراني عبر سبع فئات رئيسية للتهديدات السيبرانية .

وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: في عصر يشكل الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية الوطنية، نعمل باستمرار على دعم العديد من المبادرات لتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال الحيوي انطلاقاً من إيماننا الكبير بأهمية الاستثمار في مستقبلنا الأمني .

وأضاف: من خلال التعاون مع مؤسسات تعليمية رائدة مثل جامعة عجمان، نسعى لإيجاد جيل جديد من الخبراء الذين سيكونون الركيزة الأساسية في التصدي للهجمات السيبرانية وحماية مواردنا الوطنية.من جانبه، أكد الدكتور خالد الصالح نائب مدير جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية أهمية الأمن السيبراني في ظل التطور التكنولوجي المتسارع .

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