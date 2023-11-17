«مدارس الإمارات» تدرب 10 معلمين من أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت «مدارس الإمارات الوطنية» وفداً من عشرة معلمين متدربين من جمهورية أوزبكستان، للتدريب واكتساب الخبرات، والاطلاع على أحدث الطرق والبرامج التعليمية، التي يتم تطبيقها في المدارس، ضمن إطار مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التعليم في الجمهورية، و«مدارس» الإمارات الوطنية، التي تهدف إلى تطوير وتحسين جودة التعليم والتبادل المعرفي.

وتعرّف الوفد الزائر على البرامج العلمية والمناهج الدراسية المتطورة في مجال العلوم والرياضيات والهندسة المطبقة في المدارس، وكذلك تعريفهم على ورش العمل، التي يتدرب فيها الطلبة في مراكز التدريب التقني والمهني التابعة لها.

وأثنى كل من أليشر أوبييف المدير العام لوكالة المؤسسات التعليمية المتخصصة التابعة لوزارة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي في أوزبكستان، وأوتابيك ماهكاموف ممثل وزارة شؤون الرئاسة في هذا البلد على جودة البرامج التدريبية، التي تم تقديمها للمعلمين المتدربين، وناقشا مع إدارة المدارس سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

وقال الدكتور شاون ديلي مدير عام «المدارس»: إن التبادلات الثقافية والتعليمية بين البلدان تمثل فرصة قيمة لنقل الخبرات وتطوير مهارات المعلمين، مضيفاً: إن تدريب المعلمين القادمين من أوزبكستان في مدارس الإمارات الوطنية يعد تجربة ناجحة في هذا المجال.

وأعرب المتدربون عن إعجابهم بالبرامج التعليمية المتطورة، كما أثنوا على طرق استخدام التكنولوجيا في التعليم في المدارس، وكيف يتم دمجها بشكل فعال في البرامج التعليمية، مشيدين بما تعلموه حول تصميم الدروس، وفق معايير مبتكرة تستند إلى مفاهيم التعلم النشط والمشاركة الفعالة للطلاب.

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