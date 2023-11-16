نظراً لتقلبات الطقس .. الدراسة عن بعد غداً في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظراً لتقلبات الطقس .. قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين ؛وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة يوم غد الجمعة، وإغلاق دور الحضانة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غداً لإدارة الجامعات والكليات ، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 55 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزرالثاني عند الساعة 22:01.

وفي بحر عمان الموج متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:04 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز