نظراً لظروف وتقلبات الطقس..الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة غداً

المصدر: البيان

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قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.

ورفع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة حالة التأهب والجاهزية للحالة الجوية التي تسود بعض مناطق الدولة.

ويوجه الفريق بتفعيل إجراءات استمرارية الأعمال لضمان مواصلة الخدمات والمنتجات الحيوية على مستوى الإمارة وعدم انقطاعها بما يحقق السلامة العامة والاستجابة الفعالة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 55 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزرالثاني عند الساعة 22:01.

وفي بحر عمان الموج متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:04 .

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