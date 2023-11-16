تعاون بين جامعة أبوظبي و«زانادو كوانتوم تكنولوجيز»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت جامعة أبوظبي و«زانادو كوانتوم تكنولوجيز»، الشركة الكندية الرائدة في مجال الحوسبة الكمومية، مذكرة تفاهم لتطوير إمكانات الجامعة التعليمية في مجالات الحوسبة الكمومية، ورفد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة للارتقاء بقدراتهم في مجال تكنولوجيا الحوسبة الكمومية الذي يشهد تطورات متسارعة في عالم اليوم.

وتسعى الجامعة وشركة «زانادو كوانتوم تكنولوجيز»، من خلال إبرام هذه المذكرة، إلى إطلاق مشاريع بحثية تعاونية وتبادل الموارد التعليمية وإعداد مناهج دراسية متقدمة للحوسبة الكمومية وتطوير برمجيات تستفيد من مفاهيم الفيزياء الكمومية لتشغيلها على أجهزة الحواسيب الكمومية، وتزويد الطلبة بالمفاهيم والأدوات اللازمة لإجراء عمليات محاكاة للحوسبة الكمومية مثل منصات «ستروبيريز فيلدز» و«بني لاين» و«زاندو كواتوم كلاود».

وأكد الدكتور منتصر القسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحوث والتطوير الأكاديمي بجامعة أبوظبي، أهمية هذا التعاون بين جامعة أبوظبي وشركة «زانادو» المرموقة، والتزام الجامعة الدائم بالارتقاء بالتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجال التقنيات الكمومية.

وأضاف: «نحن على ثقة بأن بناء علاقات قوية بين الأوساط الأكاديمية وقادة القطاع، سيتيح لنا الفرصة لدعم رسالتنا الهادفة إلى تزويد طلبتنا بخبرات تعليمية معاصرة ومتنوعة، مع إعدادهم على نحو مميز لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية».

من جانبه، قال الدكتور كريستسان ويدبروك، الرئيس التنفيذي، زانادو كوانتوم تكنولوجيز:

«نحن سعداء بهذا التعاون الذي أبرمناه مع جامعة أبوظبي، أول شريك رسمي لنا في دولة الإمارات، شريكٌ نجح في وضع أساس ممتاز لمنظومة الكم في أبوظبي ونتطلع للمضي قدماً في تعزيز التعليم الكمي في المنطقة، وتسريع الأبحاث في هذا المجال باستخدام منصة (PennyLane)».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز