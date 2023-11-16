230 مؤسسة تشارك في معرض جامعة زايد للوظائف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت جامعة زايد، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في التعليم العالي في المنطقة، معرض الوظائف السنوي بإشراف إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين، مؤكدة بذلك التزامها توظيف الطلبة والخريجين ودعم ملف التوطين بالدولة، وأقيم الحدث في الحرم الجامعي في أبوظبي ودبي.

وشهد معرض الوظائف لهذا العام إقبالاً هائلاً، إذ شاركت أكثر من 230 شركة بارزة، ومن ذلك مؤسسة ديلويت، وكيه بي إم جي، وأكسنتشر، ومبادلة. وانطلق الحدث بكلمة من مدير الجامعة بالإنابة الدكتور مايكل آلن، الذي رحب فيها بالحضور وأكد أهمية هذا الحدث السنوي للطلبة والمؤسسات على حد سواء. ونوه بالتزام الجامعة المستمر دعم هذه المبادرات التي تعزز مستقبل الطلبة في سوق العمل.

وكرم مدير الجامعة بالإنابة أفضل الشركات التي أظهرت التزاماً استثنائياً بتوظيف خريجي جامعة زايد وتوفير فرص تدريبية مهمة في العام الماضي، مؤكداً دور الجامعة في تشجيع التفاعل بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل.

وأكد راشد الشامسي، مدير إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين بالإنابة، أن معرض الوظائف السنوي حدث رئيس يبرز اهتمام جامعة زايد وحرصها على مستقبل طلابنا وطالباتنا ويعد المعرض السنوي بيئة ديناميكية تلتقي عبرها الفرص بالإمكانات. وأضافت عائشة الظاهري من شركة ترستيجيك للحسابات المعتمدة والاستشارات: حضور معرض وظائف جامعة زايد 2023 أمر في غاية الأهمية للتعرف إلى الكوادر الوطنية الشابة المفعمة بالمهارات والإمكانات ما سهل لنا استقطاب المواهب المطلوبة في مؤسستنا.

وقالت مريم وائل، منسقة التوظيف في معهد التكنولوجيا التطبيقية: معرض الوظائف في جامعة زايد كان استثنائياً وكان فرصة متميزة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حد سواء، فأتيحت لنا الفرصة للالتقاء بمجموعة متنوعة من المواهب وكوّنّا علاقات استثنائية تضمن لنا توظيف الكوادر الوطنية الشابة المناسبة وتحقيق متطلبات ملف التوطين بالدولة.

وضمّ المعرض تشكيلة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في مجالات متنوعة مثل الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والمصارف، والتأمين، والرعاية الصحية، والتجارة بالتجزئة، وتخصصات أخرى شملت تخصصات الجامعة كافة.

يشار إلى أن جامعة زايد تنظم معرضين مهنيين سنويّاً في حرميها بإمارتي أبوظبي ودبي، الأول في الفصلين الدراسيين الأول والثاني والثاني عند نهاية العام الدراسي، ويضم كل منهما مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات، متيحاً فرص عمل لجميع تخصصات الجامعة ويسمح المعرض للطلبة بإجراء مقابلات فورية مع شركات التوظيف سواء لوظائف دائمة أو مؤقتة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز