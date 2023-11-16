22 ألف طالب من 15 مدرسة يشاركون في «مسار: حياة صحية ونشطة»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت النسخة التجريبية من مشروع «مسار: حياة صحية ونشطة لطلاب المدارس»، في استقطاب 22 ألف طالب وطالبة من 15 مدرسة حكومية وخاصة بإمارتي الشارقة والفجيرة، للمشاركة بالمشروع.

وساهم المشروع في خفض أوزان 42.2 % من الطلبة المشاركين به، ممن يعانون من زيادة في الوزن، وحرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، على تكريم المدارس المشاركة بالمشروع في نسخته التجريبية من الشارقة والفجيرة.

استهداف المشروع طلبة المدارس من الصف الأول وحتى السادس، في إطار الرؤية الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية ودعم الطلبة للوصول إلى الوزن الصحي من خلال تبني نمط حياة صحي ونشط.

ويهدف مشروع مسار أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 إلى تعزيز جودة الحياة الصحية لدى طلبة المدارس وخلق بيئة مدرسية صحية، حيث يتضمن المشروع عدة برامج صحية تركز على البيئة المدرسية والخدمات الإرشادية والتوعية والتغذية الصحية والنشاط البدني لكل من الموظفين وطلبة المدارس.

وشملت فئات التكريم المدارس والكادر التدريسي والطلبة الفائزين لتحقيقهم أهداف المشروع، من خلال تبني أنماط الحياة الصحية، ومنها خفض نسبة زيادة الوزن بين الطلبة، والتفاعل والدعم المستمر لمشروع «مسار» ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن أهمية مشروع «مسار» تكمن في تعزيز صحة الطلاب وتحسين جودة حياتهم، وخلق بيئة مدرسية صحية.

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