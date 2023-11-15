«جامعة محمد بن زايد» تعزز وجودها الأكاديمي في أوزبكستان

المصدر: طشقند - البيان

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مذكرتي تفاهم مع أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، ومركز الحضارة الإسلامية في العاصمة طشقند، لتعزيز وجودها الثقافي والأكاديمي في جمهورية أوزبكستان.

وذلك ضمن سعي الجامعة للانفتاح على المجتمعات البشرية في الأقاليم المجاورة، وتعزيز الروابط مع مؤسساتها الأكاديمية، إلى جانب إيصال رسالة الجامعة الإنسانية والحضارية للآخرين. وقع المذكرتين من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، ومن جانب أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية الدكتور أويغون غفوروف رئيس الأكاديمية، فيما وقع المذكرة من مركز الحضارة الإسلامية شاعظيم مناوروف رئيس المركز.

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